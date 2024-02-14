Москвичам пообещали красивую морозную погоду

Фото: istockphoto.com/scaliger
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля, Москву ожидают настоящие морозы.
Он отметил, что температура будет на 10-15°C ниже нормы.
А синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин отметил установление аномально холодной погоды по всей России.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в начале марта в столичном регионе ожидаются положительные температуры.
Читайте также:
Синоптик Позднякова пообещала москвичам плюсовые температуры в начале весны
В Минэнерго раскрыли последствия ледяного дождя для российских регионов
Синоптик Позднякова заявила о возвращении аномальных морозов уже на этой неделе
«Но в четверг-пятницу погода будет красивая. Высокое давление, малооблачно. Снег будет искриться под солнечными лучами», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.
«На большей части России, от Санкт-Петербурга до Анадыря, установилась аномально холодная погода с небольшими нюансами. На севере Сибири есть очаги с теплом, но они несущественные. Холодно в сибирском регионе, в южных районах, где понижение температуры от нормы достигает 12-14°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в начале марта в столичном регионе ожидаются положительные температуры.
Читайте также:
Синоптик Позднякова пообещала москвичам плюсовые температуры в начале весны
В Минэнерго раскрыли последствия ледяного дождя для российских регионов
Синоптик Позднякова заявила о возвращении аномальных морозов уже на этой неделе
Мелисса Тимофеева