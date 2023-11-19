Москвичам рассказали о наступлении первоянварской погоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что текущая погода в Москве сопоставима с тем, что бывает 1 января. Он также прогнозирует, сколько времени еще продержатся первые морозы в столичном регионе.