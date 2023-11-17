В Московской области обработали против гололёда 2,5 тыс км дорог

Фото: Минтранс МО
В Подмосковье на фоне отрицательной температуры воздуха провели превентивную обработку дорог на опасных участках, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. За ночь дорожники обработали противогололёдными материалами около 2,5 тысяч км.
«Спецтехника работала на высокоинтенсивных трассах и опасных участках дорог – мостах, путепроводах, эстакадах и съездах. Дорожники круглосуточно взаимодействуют с экстренными службами, мониторят дорожную и погодную обстановку», – отметили в ведомстве.По данным синоптиков, Московский регион оказался в тылу мощного и холодного атлантического циклона. Туда начал поступать арктический воздух, в выпал снег. В выходные также ожидается небольшой снег. В субботу температура воздуха днём опустится до -4°С, а в воскресенье – до -5°С. На дорогах возможна гололедица.
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Лора Луганская