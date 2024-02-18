Москвичей предупредили о гололедице

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По данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, в Москве ожидаются небольшие осадки, сильный ветер, гололедица и температура от минус 1 до плюс 1 градуса в воскресенье.
Ветер может достигать порывов до 15 метров в секунду. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области.
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