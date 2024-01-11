Политобозреватель Перла о метели в Москве: «Может быть, это военная погода»

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Политический обозреватель Андрей Перла в связи с сильной метелью в Москве высказал мысль о том, что, вероятно, сама погода знает о ситуации в стране.
«Может быть, русская природа каким-то образом «знает», чувствует вместе с народом, что идут боевые действия. Может быть, это военная погода. Каждый, кто увлечён русской историей, ведь так себе и представлял зимы времён Отечественных войн. Зимы, будто специально созданные для того, чтобы затруднить врагу и наступление, и отступление и в то же время воодушевить русских на фронте и в тылу», — приводит «Царьград» размышления Перлы.
А синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, в свою очередь, спрогнозировал ультраполярное арктическое вторжение в Москве. По его словам, сильные морозы в столице будут сохранятся до конца недели, а в начале следующей снова можно будет ожидать потепления.
«Завтра о тепле можно забыть, ночью в Москве будет -15...-17°С. Очередное ультраполярное арктическое вторжение приходит в центр России. Днём в пятницу облачно, с прояснениями, небольшой снег. В субботу морозы окрепнут», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
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Мелисса Тимофеева