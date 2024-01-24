Метеоролог Позднякова: К февралю погода станет более устойчивой

Фото: istockphoto.com/MarianVejcik
Метеоролог информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова заявила, что к началу февраля погода нормализуется и станет более устойчивой.
«То есть погода станет как бы более устойчивая, у нас будет преобладать западно-восточный перенос, что и характерно для наших широт. У нас до этого наблюдался меридиональный перенос, поэтому были то ныряющие циклоны, то южные циклоны выходили, которые засыпали нас снегом или поливали дождём, несвойственным для зимнего периода. Погода будет более устойчивая», — поделилась в беседе с Pravda.Ru Позднякова.
При этом, по её словам, в первых числах следующего месяца температура будет держаться в районе 0°C.
Читайте также:
Синоптик Цыганков предупредил о сильной непогоде в России
Жительница посёлка под Южно-Сахалинском оказалась в снежной западне
Мороз без фанатизма: синоптик рассказал о похолодании в Москве
Мелисса Тимофеева