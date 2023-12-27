Москвичей предупредили о росте атмосферного давления

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве ожидается рост атмосферного давления.
«Завтра будет промежуточный гребень, синоптики ласково называют его «гребешок» давления, при котором давление повысится и почти дойдёт до нормы. Ночные температуры -4...-6°С в Москве, по области до -8°С. Днём максимальные значения -2...-4°С. В пятницу ночью -4...-8°С, а днём потеплеет из-за приближения западного циклона», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.
При этом, в субботу, по словам эксперта, температура будет выше нормы на 5-6°С.
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