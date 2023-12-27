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Москвичей предупредили о росте атмосферного давления

Синоптик Вильфанд заявил о росте атмосферного давления в Москве
27 декабря 2023, 15:05
Фото: istockphoto.com/kynny

Фото: istockphoto.com/kynny

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве ожидается рост атмосферного давления.
«Завтра будет промежуточный гребень, синоптики ласково называют его «гребешок» давления, при котором давление повысится и почти дойдёт до нормы. Ночные температуры -4...-6°С в Москве, по области до -8°С. Днём максимальные значения -2...-4°С. В пятницу ночью -4...-8°С, а днём потеплеет из-за приближения западного циклона», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

При этом, в субботу, по словам эксперта, температура будет выше нормы на 5-6°С.


Ранее Роман Вильфанд сообщал, что днём 31 декабря в Москве прогнозируется температура воздуха до -3°С. При этом, такая погода будет присуща для всей Центральной России, за исключением регионов Черноземья, где будет примерно на 2°С теплее.

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Фото и видео с «голой вечеринки» Ивлеевой дошли до Путина
27 декабря 2023, 16:08

Фото: сайт Кремля

Проблемы у артистов российской эстрады начались с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой после того, как мероприятием возмутились российские военные, а после скандальные фото и видео дошли до президента России Владимира Путина. Об этом пишет Shot со ссылкой на источники.
В материале уточняется, что «голая» вечеринка произошло через сутки после того, как Путин наградил военнослужащих СВО медалями «Золотая Звезда» Героя России. Тогда некоторые военные возмутились происходящим, а фото и видео дошли до самого президента, которому это не понравилось.

После этого началась волна извинений от российских звезд. Публично извинились за участие в скандальной вечеринке Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и сама Ивлеева.

Однако до всех участников мероприятия уже довели, что у них будут большие проблемы. При этом Киркоров попытался оправдаться. В сети появилось видео его разговора с пресс-секретарем президента Дмитрием Пескова, где Песков поинтересовался у Киркорова, что они там устроили. На это король эстрады ответил, что не ожидал такого и почти сразу ушел, как это все увидел.

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#киркоров
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Выплату опекунам и приёмным родителям в Подмосковье увеличили до 45 тыс рублей на ребёнка
27 декабря 2023, 16:04

Фото: Istockphoto / SewcreamStudio

В Московской области увеличили выплату опекунам и приёмным родителям. В 2024 году они будут получать ежегодное пособие в размере почти 45 тыс рублей на ребёнка, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«Мы поддерживаем наших приёмных родителей и опекунов, и в новом году они получат ежегодное пособие на детей в увеличенном размере – почти 45 тыс рублей на каждого ребенка. У нас в регионе более 10 тыс опекунов и приёмных родителей воспитывают 15,5 тыс детей-сирот», – поделилась статистикой министр социального развития региона Людмила Болатаева.
По её словам, деньги на счёт поступят автоматически в марте. Семье не нужно подавать никаких заявлений.

По данным министерства, сейчас размер составляет 41 тыс 953 рублей.

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«Жертвуй деньги армии»: В зоне СВО отказались простить Киркорова
Военные в зоне спецоперации не приняли извинения Киркорова за голую вечеринку
27 декабря 2023, 15:42

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Российские военные, которые находятся в зоне специальной военной операции на Украине не стали принимать извинения певца Филиппа Киркорова за его участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил военный волонтер и публицист Алексей Живов в телеграм-канале.

«Филипп, мы твои извинения не принимаем. Возьми миллиард рублей и пожертвуй на фронт (...) И тогда можем считать, что ты хоть до конца жизни можешь просто по Москве голый ходить», — обратился к певцу Живов.
Публицист также призвал других знаменитостей, присутствовавших на тусовке, отравить деньги Вооруженных сил РФ.

«Армии помогайте. Что вы дурку включаете? Вы пируете во время чумы», — заявил волонтер.
До этого Киркоров публично извинился за участие в вечеринке блогерши. Он заявил, что не был в курсе о специфике вечеринки. Как заявляет певец, как только он осознал, что на ней происходит, то сразу же покинул клуб.

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Милонов предложил создать для артистов свод правил деятельности и высказываний
27 декабря 2023, 15:33

Фото: istockphoto.com/ANGHI

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о возможности создания для артистов специального документа для сверки своей деятельности и публичных высказываний.
«Возможно, такой рекомендательный документ стоило бы подготовить на базе Госдумы, чтобы исключить возникновение других конфликтных ситуаций. Конечно, он не сможет заменить человеку собственной головы и чувства меры, но это будет лучше, чем ничего. А лучше бы наши проштрафившиеся артисты, в знак своего раскаяния, взяли и скинулись, например, на постройку танковой или артиллерийской бригады для СВО», — заявил в беседе с RT Милонов.

Саму скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой он назвал фантасмагорической глупостью и пошлостью.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию, касающуюся вечеринки Ивлеевой.

«Прошу вас меня помиловать», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Пескова.

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На выставке ВДНХ «Семья. Работа. Долголетие» были представлены лучшие подмосковные проекты
27 декабря 2023, 15:20

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Лучшие социальные проекты Подмосковья представили на выставке ВДНХ «Семья. Работа. Долголетие». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 декабря проходит День Московской области.

В рамках мероприятия провели зарядку для активных долголетов с олимпийским чемпионом Александр Легков. Он отметил,что такие встречи с пожилыми активистами помогают заряжаться энергией.

Также для ​всех участников ​прошло ​знакомство с презентацией проекта «Активное долголетие».

«Мы рады поделиться нашим опытом и региональными практиками на этом масштабном мероприятии. Проект «Активное долголетие» становится всё более популярным, сегодня количество участников уже превысило 300 тысяч», — поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Стоит отметить, что ​долголеты провели показ мод, ​на котором представили коллекцию эксклюзивного направления «Возраст в моде».

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Депутат Смолин выступил против запрета учителям пользоваться телефонами
27 декабря 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Первый зампред комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил против идеи запретить учителям, так же, как и ученикам.
Парламентарий высказал мнение о том, что такой запрет был бы довольно смешным.

«Думаю, что смешно запрещать учителям пользоваться смартфонами на уроке. Нормальный учитель никогда этого не будет делать, а если будет, то будет держать смартфон в беззвучном режиме для того, чтобы можно было получить сообщение в случае чрезвычайной ситуации», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Смолин.

А депутат Госдумы Яна Лантратова предложила повысить медицинское обеспечение школьников из семей кочующих народов посредством изменений в законодательстве.

«Для защиты такой категории детей, в том числе их права на получение образования и медобслуживание, создания условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов надо внести изменения в федеральное законодательство, в соответствии с которыми исполнение обязанностей опекунов или попечителей в отношении детей из числа коренных малочисленных народов, проживающих в круглосуточном режиме в интернатах, чьи родители ведут традиционный образ жизни, возлагается на указанные организации с согласия родителей», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

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В Подмосковье закупили полкилометра напорно-всасывающих рукавов для лесных пожарных
27 декабря 2023, 14:35

Фяото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Почти полкилометра пожарных напорно-всасывающих рукавов закупили для лесных пожарных Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Новое оборудование закупили в рамках «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для модернизации материально-технической базы и оборудования.

«<…> Для подведомственного Комитета лесного хозяйства Московской области учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз» была проведена закупка 135 единиц пожарных напорно-всасывающих рукавов для комплектации средств пожаротушения — пожарных машин и мотопомп», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Стоит отметить, что пожарные напорно-всасывающие рукава являются неотъемлемыми элементами пожарно-технического оснащения любого лесопожарного подразделения. Для подмосковных лесных пожарных закупили рукава диаметрами –50, 75, 125 и 150 мм.

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#подмосковье
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«Не простили»: Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров
Киркорова уберут из новогодних эфиров
27 декабря 2023, 14:26

Фото: iStock/Sonate

Народный артист России Филипп Киркоров не появится в новогодних эфирах впервые более чем за 30 лет. Сейчас его и Лолиту Милявскую вырезают из праздничных передач. Об этом пишет «МК».
В новогодние каникулы Киркоров должен был появиться на всех основных российских каналах. Передачи с его участием были сняты еще в ноябре, то есть до того, как он явился на «голую вечеринку», устроенную блогером Анастасией Ивлеевой. Сейчас телевизионщики оперативно монтируют готовые программы, вырезая Киркорова.

По предварительным данным, зрители не увидят Киркорова в финале «Маски» и в «Голубом огоньке». Также он не появится в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл одну из ролей. По информации «МК», сцены будут пересняты с другими артистами.

Ранее Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, однако его извинения пока не приняты. При этом издание не исключает, что ситуация может измениться в последний момент.

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#зрители
#каникулы
#новогодние каникулы
#маски
#киркоров
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Как правильно ставить цели на Новый год, чтобы их обязательно достичь? – советы психолога
Психолог Идзиковский объяснил, как правильно ставить цели на Новый год
27 декабря 2023, 14:16

Фото: IStock/GaudiLab

Новый год он напоминает об уходящем времени, невыполненных обещаниях и необходимых изменениях. С 1 января многие хотят начать новую жизнь, ставят себе цели и загадывают самые заветные желания. Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь и ставить цели на будущий год.
По словам специалиста, в отличие от детей взрослые часто загадывают желания относительно собственной трансформации или то, что кажется совершенно невозможным. Главная ошибка заключается в том, что перекладывает ответственность на внешние силы.
«Когда мы пытаемся загадать, чтобы какая-то внешняя сила решила наши проблемы, мы фактически продаём себе идею, что сами мы эти проблемы решить не можем, мы перекладываем ответственность. Нам тяжелее выполнять эту цель или мечту. И если человек всю жизнь приучается не выполнять обещания по отношению к самому себе, а для большинства из нас так и случается, то потом чуда не произойдёт, и наша психика не начнёт “вдруг” выполнять обещания», — сказал Идзиковский.
По словам специалиста, лучше выбрать одну, самую важную цель. Ту, которая вдохновляет и обещает сделать жизнь лучше. При этом она должна быть достижима.
«Загадывать нужно что-что, что зависит от тебя или какие-то мелочи, которые были бы приятны. Например, хорошую погоду на какое-то число. Получится – здорово, не получится – да и неважно. Но если это касается собственной трансформации, что лучше выделить одну цель или одну мечту. Это нужно за тем, чтобы из недельной задачи поставить завтрашнюю. Чтобы каждый день знать, что конкретно надо сделать, чтобы приблизиться к годовому результату. И, конечно, далее раз в неделю проводите ревизию, смотрите, всё ли хорошо, контролируйте ситуацию», — добавил он.
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