Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на Новогоднюю ночь в Центральной России в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что в этот период ожидается мягкая погода без слякоти в Московском регионе. Прогноз показывает, что высота снега составит приблизительно 20-25 сантиметров.
Однако для полноценного зимнего отдыха, игры в снежки или катания на санках, он посоветовал жителям столицы отметить праздник за городом. Вильфанд пояснил, что из-за особенностей инфраструктуры — наличия высоток, асфальта и подземных трубопроводов — в центре города всегда чуть теплее, чем на окраинах.
Синоптик уточнил, что температура в столице 31 декабря и 1 января будет стабильной: днем и ночью ожидаются значения от минус 3-4 до плюс 1 градуса Цельсия, а также возможен легкий снегопад.
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Однако для полноценного зимнего отдыха, игры в снежки или катания на санках, он посоветовал жителям столицы отметить праздник за городом. Вильфанд пояснил, что из-за особенностей инфраструктуры — наличия высоток, асфальта и подземных трубопроводов — в центре города всегда чуть теплее, чем на окраинах.
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Артем Кузьмин