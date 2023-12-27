В конце 2023 года ожидаются аномальные морозы сразу в 11 регионах России

Фото: iStock/Leonid_Ikan
Под конец 2023 года аномально холодная погода ожидается сразу в одиннадцати российских регионах, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В период с 27 по 31 декабря волна холода накроет Северо-Западный федеральный округ, а также Дальний Восток. где температура воздуха будет ниже климатической нормы на 8-10 градусов.
«Это необычно холодная погода. И опасная», — отметил главный синоптик страны.В частности, в Якутии: ожидается минус 51 градус, в Магаданской области: -47, на Чукотке: -48, на Камчатке: -36, в Хабаровском крае: -44, на Сахалине: -27, в Амурской области: -41. В Архангельской области прогнозируется минус 25 градусов, в Мурманской: -24, в то время как в Коми и Вологодской области: - 22.
Читайте также:
Синоптик Шувалов предупредил москвичей о скачках давления и температуры
Синоптик Вильфанд пообещал россиянам морозы до минус 45
Артем Путинцев