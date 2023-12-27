В конце 2023 года ожидаются аномальные морозы сразу в 11 регионах России

Финляндия запретила россиянам писать бумажные письма Санта-Клаусу. Об этом сообщил телеканал RTVI со ссылкой на министерство иностранных дел данной скандинавской страны. В ведомстве напомнили о том, что ещё весной минувшего года финская почтовая служба приостановила все перевозки писем и посылок между странами.