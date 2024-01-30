Фасад дома в Пересвете треснул из-за незаконной перепланировки

Фото: телеграм-канал главы г. о. Сергиев Посад Дмитрия Акулова
Трещина на фасаде дома в Пересвете городского округа Сергиев Посад образовалась из-за несогласованно проведённой перепланировки. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«Дом – бывшее общежитие, не в лучшем состоянии. Там прописаны 120 человек, живут только 24. Долгое время в этом доме жили люди, которые превратили общежитие в помойку и без разрешения занимались перепланировкой, изменяли ванные и туалеты. Стены долгое время мокли. Причину ЧП выяснили быстро», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.Он добавил, что сейчас специалисты оценивают состояние дома.
«Наше управление технического надзора капитального ремонта уже работает на площадке, оценивает состояние дома с помощью спецтехники, в том числе комплекса «Струна». Это профессионалы, которые несут ответственность за свои решения», – отметил вице-губернатор.В гостиницу временно поселили 15 жильцов, постоянно проживающих в доме. Остальные разъехались по родственникам, заключил Хромушин.
Ранее сообщалось, что 29 января на фасаде многоквартирного пятиэтажного дома на улице Октябрьской в Пересвете образовалась трещина. Около 120 человек были оперативно эвакуированы и размещены в ДК «Космос».
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по стать об оказании управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
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Лора Луганская