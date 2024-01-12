В Климовске тепло запустили во все многоквартирные дома

Фото: Яна Шаливская
В микрорайоне Климовск городского округа Подольск тепло удалось запустить во все многоквартирные дома. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Осталось подключить к отоплению четыре малоэтажных дома.
«Сегодня завершили работы по пуску тепла в многоквартирные дома Климовска. Осталось ночью запустить три малоэтажных дома микрорайона Южный №27, 28, 29. Дом №22 планируем подключить к отоплению в субботу», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии. К 12 января тепло подвели почти во все пострадавшие дома.
Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.
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Лора Луганская