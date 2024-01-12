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В Климовске тепло запустили во все многоквартирные дома

12 января 2024, 22:09
Фото: Яна Шаливская

Фото: Яна Шаливская

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск тепло удалось запустить во все многоквартирные дома. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Осталось подключить к отоплению четыре малоэтажных дома.
«Сегодня завершили работы по пуску тепла в многоквартирные дома Климовска. Осталось ночью запустить три малоэтажных дома микрорайона Южный №27, 28, 29. Дом №22 планируем подключить к отоплению в субботу», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах.


Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии. К 12 января тепло подвели почти во все пострадавшие дома.

Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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Котельная в Яхроме снова заработала в полную силу
12 января 2024, 21:49

Фото: Евгений Рой

Последствия коммунальной аварии в Яхроме удалось ликвидировать. Котельная на улице Ленина вновь заработала в полную силу.
В пятницу утром в подвале этой котельной произошла утечка в теплосети. Из-за ЧП пришлось отключить центральное отопление и горячую воду в жилых домах и на социальных объектах. Всего без тепла остались 74 многоквартирных дома, пять детских садов, школа и интернат.

Аварийная бригада оперативно прибыла на место, утечку обнаружили, и к вечеру подача отопления и горячей воды в дома была восстановлена. Ремонтные работы контролировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
«Специалисты успешно провели аварийно-восстановительные работы. Сейчас они заполняют систему и запускают котельную. В течение нескольких часов температура во всех домах нормализуется», — заверил Поночевный.
Жителей Яхромы, в квартиры которых тепло ещё не пришло, просят обращаться в управляющую компанию или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 7 (496) 223-19-61 и 7 (495) 993-95-32.

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#илья поночевный
#яхрома
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#тепло
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#подмосковье
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Кириенко: президентские гранты получат проекты ДНР, ЛНР и Запорожской области
12 января 2024, 21:45

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Поддержку Фонда президентских грантов получит 12 проектов из ДНР, 8 из ЛНР, а также 4 из Запорожской области. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, информацию предоставляют РИА Новости.

Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие общества рассказал, что одним из акцентов обучения являются некоммерческие организации освобожденных регионов. Наибольшую активность проявили в Донецкой Народной республики, где оказалось 12 победителей.

«64 проекта у нас победили на общую сумму 428 миллионов рублей... Увеличивается количество организаций — победителей прямо из самих освобожденных регионов», — отметил Кириенко.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоится третья Всероссийская премия «Молодой промышленник года». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Женщина узнала про обман женатого любовника и получила совет
The Sun: Коуч Сандерс дала совет женщине, которая узнала, что ее любовник женат
12 января 2024, 21:29

Фото: istock / fizkes

Женщина случайно узнала, что ее возлюбленный женат и обратилась за помощью к писательнице и секс-коучу Дейдре Сандерс. Об этом пишет издание The Sun.

За советом к Сандерс обратилась 32-летняя читательница, после того, как узнала о вранье возлюбленного и наличию у него жены. Она рассказала, что познакомилась с ним на конференции, и в скором времени между ними завязались отношения без обязательств.

«Он сказал мне, что тоже одинок. Секс был потрясающим, но я сразу дала понять, что ничего серьезного не будет, так как хотела сосредоточиться на карьере», — поделилась девушка.
Она рассказала, что они виделись редко, поскольку проживали в разных городах. Но они много общались в соцсетях и, как показалось женщине, начали сближаться.

Об обмане стало известно случайно. По работе читательница оказалась около дома любовника позвонила ему, чтобы предупредить о визите. Мужчина явно не был рад такому предложению, а потом она услышала на заднем фоне женский голос. Позже мужчина признался, что 5 лет женат, но хотел секса без обязательств. Девушка разозлилась и даже захотела рассказать об обмане его супруге.

В ответ на письмо коуч указала, что злость в такой ситуации оправдана: женщина из-за обмана стала любовницей, к тому же успела влюбиться в мужчину, который оказался лгуном. Но, по мнению Сандерс, рассказывать о произошедшем его партнерше не нужно.

«Возможно, от этого на короткое время вам станет легче, но ей это только причинит боль», — объяснила Сандерс.

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#секс
#женщина
#мужчина
#отношения
#дома
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Подмосковные энергетики подготовили к морозным выходным более 300 аварийных бригад
12 января 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Компания «Россети Московский регион» приняла дополнительные меры для надёжной работы электросетевого комплекса на фоне ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Согласно прогнозу синоптиков, 12-14 января в Подмосковье температура воздуха днём может опускаться до -17°C, а ночью – до -27°C.
«Передвижные электростанции передислоцированы для резервирования и разгрузки самых перегруженных участков электросетей. Непрерывно контролируется работа оборудования подстанций и линий электропередачи. Для этого используются приборов, своевременно определяющие нагрев оборудования для его разгрузки», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что приведены готовность 303 бригады в составе 1 198 человек и 363 единиц техники. При необходимости они будут оперативно восстанавливать электроснабжение. 164 передвижных дизель-генераторных установок готовы обеспечить резервное энергоснабжение населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220, либо написав виртуальному помощнику. Найти чат-бот можно по ссылке.

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#минэнерго мо
#электричество
#аварии
#энергетика
#подмосковье
#московская область
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В Мытищах мужчина занял парковочное место с помощью дивана
12 января 2024, 20:21

Фото: istock / Patryk_Kosmider

Житель подмосковных Мытищ нестандартным образом занял парковочное место. Мужчина притащил туда диван. Об этом сообщает телеграм-канал «Это Москва».

Такой своеобразный метод решения проблем с поиском места для парковки придумал один из жильцов дома, который нахоидтся на улице Борисовка, 16. На видеозаписи, которое сделала местная жительница, видно, как между автомобилями стоит желтый диван.

«Как у нас оригинально занимают парковочное место! Удобненько, приехал — место занято», — прокомментировала увиденное девушка.
В шутку она также предложила установить телевизор и посадить охранника для парковочного места.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию, если на голову с крыши упал снег. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#москва
#парковки
#мужчина
#дома
#девушка
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Более 1500 некоммерческих организаций получат президентскую грантовую поддержку
Президентскую грантовую поддержку получат 1559 НКО
12 января 2024, 20:04

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Участники заседания Координационного комитета приняли решения о финансировании некоммерческих организаций Фондом президентских грантов. Заседание провёл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Отмечается, что всего на финансирование НКО выделено 10 миллиардов рублей. Из них 4,4 миллиарда получат победи первого конкурса, итоги которого были подведены в ходе заседания. Ещё два миллиарда направят в регионы в порядке софинансирования их собственных конкурсов. А оставшуюся сумму распределят на втором конкурсе Фонда президентских грантов, который начнётся 1 февраля.

Победителями первого конкурса стали 1559 некоммерческих организаций. Им будет выделено 4,4 миллиарда рублей, которые можно будет потратить на реализацию проектов.

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#нко
#гранты
#поддержка
#проекты
#президент
#россия
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В оставшемся без тепла Климовске организовали мобильную ветеринарную клинику
12 января 2024, 19:59

Фото и видео: Галина Добрынина

В подольском микрорайоне Климовск на Октябрьской площади установили мобильный ветеринарный пункт для хозяев животных, которые остались без отопления из-за аварии в котельной. Там можно получить консультации, сделать прививки или попросить направление в стационарную государственную ветклинику для взятия анализов и хирургических манипуляций.
«Машина компактная, но в ней есть все медикаменты для помощи животным. Работаем третий день, ветеринары сменяют друг друга. Животные редко страдают от обморожения, так как их защищает шерсть, но от переохлаждения могут возникнуть симптомы поражения почек или мочевого пузыря. Это поддаётся корректировке. Мы осматриваем питомцев и назначаем лекарства. Если нужны дополнительное исследование, направляем в стационар в Подольске», – рассказал заведующий ГБУВ МО «ТВУ №5» Подольской участковой ветеринарной лечебницы Вячеслав Юдин.
Он подчеркнул, что мобильный ветеринарный пункт будет работать, пока во все дома не придёт тепло.
«Приходили с собаками и кошками. Делала вакцинацию от вирусных заболеваний, первую прививку. Обращались по поводу дерматита у рыжего кота. Спрашивали, что делать, если чихает щенок, и как его кормить. Один владелец собаки пожаловался, что животное плохо ест, в основном спит. Такое поведение характерно при переохлаждении: животное экономит силы, ищет теплые места в квартире, греется», – отметила ветеринарный врач климовского ветеринарного участка Ольга Крачковская.
4 января авария в частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» привела к отключению отопления в 176 домах микрорайона Климовск в Подольске. Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии. Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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#животное
#клиника
#ветеринары
#климовск
#отопление
#теплоснабжение
#подольск
#подмосковье
#московская область
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В России трудоустроят 10 тысяч жителей Кении
Кения договорилась с Россией о трудоустройстве 10 тысяч своих граждан
12 января 2024, 19:44

Фото: iStock/shironosov

В Россию приедут 10 тысяч граждан Кении для трудоустройства. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты африканской страны Хусейн Мохамед в соцсети X.
Он подчеркнул, что кенийцы будут работать на территории России. При этом он не уточнил, в какой отрасли они будут задействованы.

Также Мохамед подчеркнул, что аналогичные соглашения Кения подписала с Израилем, где выделят 30 тысяч рабочих мест в сфере сельского хозяйства, Сербией, в которой будут выделены 20 тысяч мест для трудоустройства в строительстве и сфере услуг. Также 2,5 тысячи кенийцев прибудут в Саудовскую Аравию и ещё 250 тысяч – в Германию.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что бороться с кадровым голодом в стране можно при помощи пожилых и молодёжи.

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#работа
#россия
#трудоустройство
#африка
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В Москве мужчину с гипсом на ноге не пустили в самолет
TourDom: мужчину с гипсом на ноге сняли с рейса в аэропорту Внуково
12 января 2024, 19:35

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

Мужчину с гипсом на ноге решили снять с рейса в столичном аэропорту Внуково, но потом посадили в Шереметьево.
Портал TourDom сообщает, что 20-летний мужчина с сопровождающим должен был вылететь из Москвы в Саратов, где его должны были прооперировать.

Пассажиры зарегистрировались и прошли досмотр, но в посадке россиянину было отказано из-за гипса. Сотрудники популярного лоукостера сказали, что мужчина якобы не сможет подняться по трапу. О таких деталях предупреждать авиакомпанию заблаговременно.

Пассажиры все-таки смогли улететь в Саратов в этот же день. Они купили билеты на другой самолет этого же лоукостера, вылетавшего из Шереметьево.

Там у представителей авиаперевозчика не было вопросов к мужчине. Мужчину прилетел в Саратов, где его госпитализировали перед операцией.

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#аэропорт
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