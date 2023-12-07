Мособлдума приняла бюджет Московской области в окончательном чтении

Фото: Мособлдума
Депутаты Мособлдумы приняли в третьем, окончательном, чтении бюджет Московской области на 2024 год, а также на плановые 2025 и 2026 годы. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
«Работа над документом велась больше месяца. Он поступил в думу 23 октября, а 14 ноября состоялись публичные слушания. Представители общественности и жители региона высказали предложения по проекту бюджета. Нам было важно правильно расставить приоритеты в главном финансовом документе», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.К последнему чтению было принято 73 поправки. Доходы бюджета в предстоящем году составят 1 трлн 26 млрд рублей, расходы – 1 трлн 69 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 43 млрд рублей.
«Объём доходов с учётом изменений увеличится по сравнению с первоначальным проектом на 26 млрд рублей. Расходная часть бюджета в ходе рассмотрения проекта закона уточнена по приоритетным направлениям. Кроме того, обеспечено софинансирование по трансфертам из федерального бюджета. С учётом доработки расходы бюджета увеличены на 27 млрд рублей», – заявил на заседании министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Пряничков.По словам Брынцалова, в итоговом документе учтены все социальные обязательства перед жителями.
«В первую очередь, это меры поддержки участников СВО и их семей, социальные льготы, пособия и доплаты. Также в бюджете нашли отражение все собранные депутатами наказы от жителей. В основном речь идёт о строительстве социальных объектов: школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта, транспортной инфраструктуры», – сказал Брынцалов.Доходы и расходы бюджета на 2025 год были запланированы в объёме 1,1 трлн рублей, в 2026 году – 1,2 трлн рублей.
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