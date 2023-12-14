Мособлдума продлила в Подмосковье срок действия нескольких социальных льгот

Фото: Мособлдума
В Подмосковье продлено действие некоторых социальных льгот. Соответствующие законы приняли на заседании в четверг депутаты Мособлдумы, сообщается на сайте регионального парламента.
Так, до конца будущего года продлено действие льготы по транспортному налогу для участников спецоперации. Они освобождены от уплаты налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.
Также продлены и расширены налоговые льготы для бизнеса. Для организаторов выставок на период 2024-2026 года снижена налоговая ставка на 50% в отношении имущества, которое используется для их проведения. Речь идёт об организациях, на балансе которых выставочные залы с площадью не менее 200 тыс кв м.
Другим законом расширили категорию инвесторов, которые могут воспользоваться льготами, добавив в перечень инвесторов, вкладывающих в строительство объектов культуры. Они будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций. Чтобы получить льготу, капитальные вложения инвестора должны быть не менее 6 млрд рублей.
До конца 2025 года законом продлили налоговую льготу для организаций, на балансе которых – вновь построенные объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, подлежащие передаче в государственную или муниципальную собственность. Организации освобождены от уплаты налога на имущество в отношении таких объектов.
На заседании приняли закон, согласно которому до конца 2026 года продлевается льгота для газораспределительных организаций – сниженная ставка по налогу на имущество организаций на 1% в рамках социальной газификации.
Депутаты Мособлдумы приняли и закон о возобновлении действия сниженной на 50% ставки транспортного налога на автомобили, работающие на газе до 2025 года.
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Также продлены и расширены налоговые льготы для бизнеса. Для организаторов выставок на период 2024-2026 года снижена налоговая ставка на 50% в отношении имущества, которое используется для их проведения. Речь идёт об организациях, на балансе которых выставочные залы с площадью не менее 200 тыс кв м.
До конца 2025 года законом продлили налоговую льготу для организаций, на балансе которых – вновь построенные объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, подлежащие передаче в государственную или муниципальную собственность. Организации освобождены от уплаты налога на имущество в отношении таких объектов.
На заседании приняли закон, согласно которому до конца 2026 года продлевается льгота для газораспределительных организаций – сниженная ставка по налогу на имущество организаций на 1% в рамках социальной газификации.
Депутаты Мособлдумы приняли и закон о возобновлении действия сниженной на 50% ставки транспортного налога на автомобили, работающие на газе до 2025 года.
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Лора Луганская