Более 700 жителей Подмосковья с инвалидностью получили в 2023 году компенсацию ОСАГО

Фото: Мособлдума
745 жителей Московской области с инвалидностью, имеющих автомобили, в 2023 году получили компенсацию ОСАГО. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«С начала этого года году 745 граждан с инвалидностью получили компенсацию ОСАГО. С 2023 года эта мера социальной поддержки предоставляется проактивно, по данным, полученным из федерального реестра инвалидов. Компенсацию могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, имеющих показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации», – пояснил Голубев.Он добавил, что появилось ещё одно нововведение. Теперь инвалиды могут воспользоваться программой льготного автокредитования и приобрести автомобиль со значительной скидкой.
В программе участвуют автомобили АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval, произведённые на заводе в Тульской области, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Программа продлена до конца 2026 года.
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Лора Луганская