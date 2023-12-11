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Более 700 жителей Подмосковья с инвалидностью получили в 2023 году компенсацию ОСАГО

11 декабря 2023, 17:12
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

745 жителей Московской области с инвалидностью, имеющих автомобили, в 2023 году получили компенсацию ОСАГО. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«С начала этого года году 745 граждан с инвалидностью получили компенсацию ОСАГО. С 2023 года эта мера социальной поддержки предоставляется проактивно, по данным, полученным из федерального реестра инвалидов. Компенсацию могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, имеющих показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации», – пояснил Голубев.
Он добавил, что появилось ещё одно нововведение. Теперь инвалиды могут воспользоваться программой льготного автокредитования и приобрести автомобиль со значительной скидкой.


Льготное кредитование позволяет получить субсидию на покупку автомобиля в кредит по госпрограмме. Сумма первоначального взноса и ставки по кредиту зависят от банка. Субсидия составляет до 20% от стоимости машины, а субсидия для желающих купить электромобили – 35%, но не более 925 тыс рублей.

В программе участвуют автомобили АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval, произведённые на заводе в Тульской области, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Программа продлена до конца 2026 года.

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#мособлдума
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#социальная поддержка
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#осаго
#инвалиды
#подмосковье
#московская область
#депутат
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В Москве начали выпускать отечественные материнские платы
«Технополис Москва» запустил серийное производство материнских плат
11 декабря 2023, 17:10

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В «Технополисе Москва» разработали и запустили в производство материнские платы с поддержкой российских процессоров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столиц (ДИПП) Владислав Овчинский.
Отмечается, что резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» ежемесячно выпускает порядка четырёх тысяч устройств свыше 45 типов. 

За 18 месяцев инженеры предприятия разработали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках и телевизорах. Она также создавалась специально для отечественных процессоров «Элвис» и «Байкал». Новая разработка позволила обеспечить независимость российского аппаратного обеспечения. 

Планируется ежегодно выпускать около 30 тысяч материнских плат. 

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#разработка
#оэз
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Подмосковные огнеборцы вытащили из пожара 5 кошек и собаку
11 декабря 2023, 16:59

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли на пожаре 5 кошек и собаку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
10 декабря в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что в селе Бисерово загорелся одноэтажный деревянный жилой дом.

240-й пожарно-спасательная часть и 201-й, 242-й и 337-й пожарно-спасательные части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы ликвидировали возгорание жилого дома.

« <…> Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1 БИС. Организовав тушение дома и постоянный подвоз воды, огнеборцы не дали распространиться пламени на соседние строения и отстояли сарай, находящийся в трёх метрах от горящего дома. <…> Когда начался пожар, животные от страха забились в разные углы и не захотели самостоятельно покидать заставленное вещами помещение. К счастью, всё закончилось благополучно, никто из людей и животных пострадал. Через несколько часов огнеборцы локализовали открытое горение и потушили возгорание», — поделился начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев.

Стоит отметить, что пожарным удалось также спасти постройку и вольер возле горящего здания.

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#возгорание
#дома
#подмосковье
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В екатеринбургский ТЦ нагрянули вооруженные бойцы для проверки мигрантов
11 декабря 2023, 16:51

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

В екатеринбургский ТЦ «Гринвич» пришли вооруженные бойцы в масках для того, чтобы вручить мигрантам повестки.
Мужчины обязаны встать на военный учет, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Рейд нацелен на то, чтобы проверить документы у трудовых мигрантов, а также выявить иностранцев, которые получили гражданство РФ. У них берут ДНК. Им вручат повестки для постановки на воинский учет. Задержанных людей ведут вместе, им приказано держать руки на плечах у соседа. Мужчин привели на парковку», — сообщил журналист URA.RU.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-группу УМВД и СК по Свердловской области. 

Ранее сообщалось, что в Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрили ко второму чтению поправки к закону о принудительном выдворении мигрантов из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно планируемым изменениям, суд получит право заменить выдворение нелегального мигранта на штраф.

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#мигранты
#новости
#общество
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Суд не стал арестовывать основателя сети ресторанов «Тануки» Орлова
Суд не стал заочно арестовывать основателя ресторанов «Тануки» Александра Орлова
11 декабря 2023, 16:40

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской суд Москвы отказался от заочного ареста основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья Алексей Криворучко заявил, что ходатайство об аресте Орлова остаётся без удовлетворения. 

В отношении Орлова возбуждено уголовное дело по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба группой лиц. Он объявлен в розыск. 

Ранее генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко сообщала, что основатель сети ресторанов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к ресторанам, поэтому уголовное дело и розыск не повлияют на работу заведений. 

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#суд
#уголовное дело
#рестораны
#розыск
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Россиянам рассказали, как получить компенсацию, если на голову с крыши упал снег
Специалист ЖКХ Белехова рассказала, что делать, если на голову упал снег
11 декабря 2023, 16:29

Фото: iStock/geyzer

Как получить компенсацию в случае, если с крыши на голову упал снег или сосульки, а также при повреждении автомобиля при сходе снежной массы, в интервью для «Радио 1» рассказала руководитель ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.
«Все зависит от того, на чьем балансе стоит тот или иной элемент. Если мы говорим про крыши многоквартирных домов, то здесь ответственность несет та организация, которая управляет многоквартирным домом. Это либо УК, либо ТСЖ, либо ЖСК. Если сосульки образовались на частном балконе из-за неправильного остекления, то это ответственность собственника. Однако и сам собственник эти сосульки по правилам безопасности сбивать не может, а должен вызвать сотрудников УК», - рассказала Белехова.
 
Она подчеркнула, что в любом случае, управляющая организация должна принять необходимые меры, для того, чтобы обезопасить прохожих от падения сосулек или схода снега с крыш. Для этого необходимо оградить опасные зоны.

«Если же сосульки или снег упали на автомобиль, то здесь необходимо для начала выяснить, точно ли он стоял там, где это положено. Например, если он был припаркован у фасада дома, то такое место является незаконным для парковки. В таком случае автовладелец не получит компенсацию, потому что он изначально нарушил закон РФ», - отметила специалист.

При этом Белехова предупредила, что прежде чем проходить мимо здания или парковать там свой автомобиль необходимо посмотреть наверх. Конечно, определенные службы несут ответственность, однако самоконтроль и ответственность за свою жизнь лежит в первую очередь на человеке, отметила она.

«Добиться компенсации при повреждении автомобиля очень легко. На место происшествия вызывается ГИБДД, далее проводится независимая оценка ущерба. После чего необходимо идти в суд. Иногда урегулирование вопроса происходит до суда, если виновник готов компенсировать сумму нанесенного ущерба», - пояснила собеседница «Радио 1».

При этом, если пострадал человек, то в первую очередь оценивается тяжесть нанесенного вреда здоровью. В случае нанесения тяжкого вреда здоровью, ответственная организация будет привлечена исходя из уголовного кодекса России. Если вред здоровью нанесен не тяжкий, тогда компенсируется лечение, а также нанесение морального вреда, оплата больничного и другое.

Подать жалобы на снег на крышах или большие сосульки можно в органы жилищного надзора, ГЖИ или органы местного самоуправления. Если действительно существует угроза жизни, а УК не реагирует, тогда уже стоит обратиться в прокуратуру, заключила Белехова.

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#автомобиль
#вред
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#снег
#сосульки
#парковки
#человек
#меры
#компенсации
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Милонов заявил о необходимости поступить с убийцей Старовойтовой по закону
11 декабря 2023, 16:26

Фото: istockphoto.com/Юрий Абрамочкин

Депутат Виталий Милонов заявил, что с Виталием Акишиным, осужденным за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой, который ранее попросил об условно-досрочном освобождении, нужно поступать по закону несмотря на эмоции.
«Я отношусь к этому человеку как к террористу. Лица, которые привлечены по статье терроризм, не приветствуются, например, в зоне СВО. Верить такому человеку очень сложно. Но эмоции — это одно, а мы всё-таки выступаем за то, чтобы закон торжествовал. Как по закону положено, так и должно быть. Мои негативные к нему эмоции не должны каким-то образом влиять на решение. Пусть с ним поступят по закону», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Милонов.

Виталий Милонов в 1997-1998 годах был общественным помощником депутата Галины Старовойтовой, которую застрелили в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге в ночь на 21 ноября 1998 года.

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#суд
#ук
#закон
#виталий милонов
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Мэр Казани Метшин предлагает жителям стирать пакеты
11 декабря 2023, 16:20

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Мэр Казани Ильсур Метшин предлагает местным жителям стирать полиэтиленовые пакеты, чтобы сохранить экологию.
Об этом мэр сказал во время делового понедельника, пишет «Коммерсант».

С его слов, недостаточно перерабатывать пластик, нужно сократить его потребления. Метшин вспомнил своего преподавателя по английскому, стиравшего пластиковые пакеты, чтобы использовать их повторно. И дело не в деньгах, а в отношении к окружающей среде.

По словам Метшина, в данный моментом для города приоритетным вопросом остается количество мусора, скапливающегося в населенном пункте. Проблему решить требуется в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что в России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.

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#казань
#новости
#общество
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Исследование: Прошедшей осенью россияне часто приобретали товары на распродажах
11 декабря 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/Abdullah Durmaz

Аналитики ЮKassa и маркетплейса Мегамаркет провели исследование и выяснили, что россияне осенью 2023 года чаще покупали товары на распродажах, а также тратили средства на планирование отпуска.
«Активность покупателей в том числе поддерживают и ноябрьские распродажи. Так, в ноябре обороты всех магазинов, подключенных к ЮKassa, выросли на 13% по отношению к октябрю, а средний чек стал больше на 19% и составил 1 505 рублей», — приводит Газета.ру слова коммерческого директора ЮMoney Дмитрия Кармишина.

Кроме того, исследование показало, что основным методом оплаты у граждан остаётся банковская карта.

Ранее выяснилось, что по данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия российского лидера среди населения составил 78,5%.

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#банковская россияне
#покупки
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День Конституции РФ: 30 лет основному закону России, история торжества
11 декабря 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

12 декабря в России отмечается праздник, посвященный главному нормативно-правовому акту страны. В этот день в 1993 году состоялся всенародный референдум, по итогам которого, была принята Конституция Российской Федерации. Редакция «Радио 1» расскажет, какие нормы закреплены в основном законе государства, как менялся документ, и зачем его отправляли в космос.

День Конституции 2023: выходной или нет


До 2004 года День Конституции был выходным, однако в настоящее время торжество не считается нерабочим днем, и россиянам не придется рассчитывать на дополнительный выходной.


День Конституции: история праздника


Первая Конституция была принята 10 июля 1918 года. Свод законов действовал до тех пор, пока не был принят новый документ в 1936 году. «Сталинская» Конституция просуществовала до 1977 года, затем основной закон претерпел изменения в связи с приходом к власти Брежнева.

Игорь Брынцалов назвал историческим решение Путина пойти на новый президентский срок
Игорь Брынцалов назвал историческим решение Путина пойти на новый президентский срок


12 декабря 1993 года состоялся всенародный референдум, в котором приняли участие порядка 58,2 млн россиян. Большинством голосов была принята Конституция, которая действительна на сегодняшний день. В 2023 году основному закону России исполняется 30 лет.

В разработке документа участвовали тысячи авторов. Главный нормативный акт страны разрабатывался 3,5 года.

Конституция России: основные положения


Конституция Российской Федерации закрепляет государственное устройство страны. Документ также определяет права и свободы человека и гражданина, регулирует систему госуправления, устанавливает принцип разделения властей. Нормативный акт имеет высшую юридическую силу, и принимаемые в России законы не могут противоречить положениям Конституции.

Гарантом документа и предписанных в нем положений, является президент России. На инаугурации, избранный народом глава государства произносит текст присяги, который также прописан в основном законе страны.

Как в России отмечают День Конституции


Практически во всех регионах страны в День Конституции проходят патриотические концерты, торжественные митинги, круглые столы и т.д. Также осуществляется прием граждан в органах власти. Жители могут обратиться к главам регионов и задать интересующий их вопрос.

12 декабря по телевизору транслируются концерты, в ходе которых заслуженных артистов награждают грамотами, также зрители могут увидеть документальные фильмы о развитии страны, становлении государства и т.д. В российских музеях проходят тематические выставки и викторины. Все желающие могут принять участие в мероприятиях и проверить свои знания в интеллектуальных опросах. 

Интересные факты о Конституции


Два экземпляра основного закона страны дважды побывали в космосе. В 1999 году документ привезли на орбиту, чтобы космонавт Сергей Авдеев мог ознакомиться с основными положениями Конституции, так как он хотел получить юридическое образование. Второй раз экземпляр документа оказался на МКС в 2005 году. В общей сложности Конституция пробыла в космосе 329 дней.

Названа дата выборов президента России
Названа дата выборов президента России

В Конституции Российской Федерации нет иноязычных терминов, в том числе, из политической лексики.  
 

В Москве в честь Дня Конституции пройдет концерт


12 декабря в Москве пройдет благотворительный концерт в честь Дня Конституции. Организаторами мероприятия выступает телеканал RU.TV.
Торжество состоится в историческом особняке на Волхонке.

На сцене выступят молодежные группы, популярные исполнители и творческие коллективы. На мероприятие приглашены артисты: NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Akmal и другие. Зрителями концерта станут дети из новых регионов России.

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