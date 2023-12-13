Воробьёв вручил региональные знаки отличия подмосковным депутатам

Фото: Мособлдума
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил региональные знаки отличия депутатам Мособлдумы по случаю 30-летия подмосковного парламента.
«В этот торжественный день, в 30-летие Московской областной думы, примите поздравления от меня лично, от нашей команды. Сегодня мы собираемся в Подмосковье, отмечаем эту символическую дату, чтобы ещё раз подчеркнуть важность работы каждого института», – сказал глава региона, выступа на торжественном мероприятии в Красногорске.Воробьёв вручил знак «За заслуги перед Московской областью» II степени первому заместителю председателя Мособлдумы Ларисе Лазутиной, знак Преподобного Сергия Радонежского зампреду Олегу Рожнову, почётные грамоты и благодарности.
«Я хочу всех поблагодарить и особенно тех, кто задаёт темп, тех, кто не устаёт встречаться с людьми, разъяснять наши программы, проводить открытые дискуссии, «Открытые трибуны» в Московской областной думе по весьма сложным вопросам и темам», – продолжил Воробьёв.Он выразил уверенность в том, что и дальше работа региональных властей будет основана на взаимопонимании, на той идеологии, которую сегодня предлагает президент.
«Её разделяет абсолютное большинство людей – идеологию, которая позволяет сохранять наш суверенитет, позволяет не терять собственную идентичность. Всё это принципиально важно для нашей нации. И наша лепта должна быть заметна и значима. Ещё раз слова благодарности от чистого сердца всем, кто её вносит», – заключил губернатор.13 декабря Мособлдума отмечает 30-летие. В конференции, посвящённой 30-летию Конституции России и 30-летию Московской областной думы, участвуют полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, главы ведомств и муниципальных администраций, представители духовенства.
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Лора Луганская