МосОблЕИРЦ напомнил жителям Московской области о бонусах и призах при оплате коммуналки

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
- в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра;
- в клиентских офисах;
- через электронный счёт;
- для клиентов МосОблЕИРЦ существует программа «Коммунальный бонус», которая предлагает скидки и подарки за каждый онлайн-платёж, сделанный в личном кабинете, на сайте расчётного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- в преддверии Нового года на странице «Коммунального бонуса» представлены разнообразные скидки и идеи для подарков друзьям и близким.
- возможность выиграть 3999 рублей в рамках акции «Выигрывай с умной платёжкой». Для этого необходимо полностью оплатить коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Подробная информация об акциях доступна на сайте МосОблЕИРЦ.
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