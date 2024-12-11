Жителям Подмосковья помнили о сроках оплаты ЖКУ за ноябрь

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Рекомендованный срок оплаты за коммунальные услуги за ноябрь в большинстве городских округов Московской области истекает 12 декабря, после этого начинаются штрафные начисления, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Оплаты, произведенные после 12 декабря, могут быть учтены уже в январе 2025 года», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что своевременная оплата коммунальных счетов гарантирует получение в полном объёме льгот и субсидий, позволяет бежать долгов, отключения услуг и судебных разбирательств, а также обеспечивает стабильную работу комплекса ЖКХ.
Оплатить коммунальные услуги без комиссии жители Подмосковья могут на сайте МосОблЕИРЦ — в личном кабинете или через кнопку «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице, а также через мобильное приложение расчётного центра или лично — в офисах расчётного центра. Кроме того, если счёт приходит в электронном виде, оплатить его без комиссии можно из онлайн-почты.
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