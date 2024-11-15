В домах жителей Каширы-2 продолжают наладку отопления

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Более двух десятков жителей Каширы пришли на приём по вопросам отопления в формате выездной администрации. Его провели в офисе территориального отдела Каширский, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Приём вели представители управляющих компаний, обслуживающих Каширу-2, а также заместители главы муниципалитета. Все проблемные адреса были взяты в работу.
Кроме того, жителям разъяснили суммы оплаты за общедомовые нужды. Пояснения дала начальник сектора ЖКУ территориального управления «Кашира» ООО «МособлЕИРЦ» Ольга Чирина.
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«Управляющие компании продолжают наладку отопления в домах жителей Каширы-2. У людей остаются точечные проблемы. К примеру, у кого-то не во всех комнатах есть отопление. Были вопросы и по температуре подачи теплоносителя. Приём стал хорошей возможностью для жителей задать вопросы профильным специалистам управляющих компаний напрямую, чтобы ускорить решение проблем», – рассказала замглавы городского округа Светлана Зосимова.
Кроме того, жителям разъяснили суммы оплаты за общедомовые нужды. Пояснения дала начальник сектора ЖКУ территориального управления «Кашира» ООО «МособлЕИРЦ» Ольга Чирина.
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Лора Луганская