МосОблЕИРЦ скорректировал плату за отопление в январских квитанциях

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«В январе начисления за отопление могут быть рассчитаны с учётом доначислений за декабрь 2023 года, если в декабре в связи ранним выпуском квитанций плата за тепло была начислена за неполный месяц или на основании данных за ноябрь. Сумма доначислений отразится в январских квитанциях в графе «Начислено по тарифу», – говорится в сообщении.В графе «Перерасчёт» корректировка не отразится, так как выполнена за текущий период, отметили в министерстве.
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