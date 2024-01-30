В Подольске устраняют последствия аварии в местной котельной

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«Технологический сбой связан с аварией на местной котельной. По состоянию на сегодняшний день проведена откачка воды из канализационных колодцев и подвалов домов №12 на улице Мичурина, №24 на улице Заводской и №7/7 на проспекте 50 лет Октября», – уточнили в министерстве.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предложил принять поправки в федеральные законы о ЖКХ. Эти поправки связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Правовое регулирование теплоснабжения, работы частных котельных и других объектов энергетики должно защитить жителей от коммунальных аварий.
Читайте также:
В Королёве восстановили отопление в 98 жилых домах
В Подмосковье в 2024 году проведут капремонт 4 тыс домов
Аварийная служба жилых домов в Звенигороде работает круглосуточно