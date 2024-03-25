Мособлконтроль нашёл нарушения при ремонте подъездов в Краснознаменске

Фото: пресс-служба Мособлконтроля МО
Главное контрольное управление Московской области выявило нарушения при проверке работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах Краснознаменска. Их софинансирование осуществлялось из бюджета Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Работы по ремонту 20 подъездов в пяти многоквартирных домах в городском округе Краснознаменск проходили на улицах Краснознаменной и Молодёжной. Они были выполнены в 2023 году в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023/27 годы», – говорится в сообщении.При проведении контрольных обмеров объёмов работ управление установило несоответствие информации об объёмах выполненных работ, содержащейся в актах о приёмке. Должностных лиц привлекут к административной ответственности.
Читайте также:
В Подмосковье значительно снизилось число жалоб на неубранные подъезды
Жителям Подмосковья рассказали, кто отвечает за ремонт почтовых ящиков
В Подмосковье с начала года выполнили 140 заявок на ремонт подъездов
Лора Луганская