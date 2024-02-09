В Подмосковье с начала года выполнили 140 заявок на ремонт подъездов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Около 140 заявок на ремонт подъездов, поступивших с начала года от жителей Московской области в Единую диспетчерскую службу, выполнили управляющие компании под контролем специалистов Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, сообщает пресс-служба ведомства
«С начала года УК отработано около 140 заявок на ремонт подъездов. В перечень работ входит покраска стен и потолка, обновление окон и почтовых ящиков, ремонт электрических щитков и тамбура с входной дверью», — говорится в сообщении.Больше всего заявок на эту тему поступило от жителей городского округа Люберцы — 18. Второе место заняли Красногорск и Одинцовский округ, откуда поступило по 12 заявок, а замыкает топ-3 Подольск с восемью заявками.
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали о нормативных значениях горячей воды
Во дворах Подмосковья установили знаки, запрещающие парковку возле контейнерных площадок
В Подмосковье проверили около 18 тысяч крыш на наличие сосулек
Лев Каштанов