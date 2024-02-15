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Жителям Подмосковья рассказали, кто отвечает за ремонт почтовых ящиков

15 февраля 2024, 20:25
Фото: пресс-службе ГУСТ МО

Фото: пресс-службе ГУСТ МО

При необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъезде выполнять эти работы должна управляющая компания. Об этом жителям Подмосковья напомнили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий региона.

«Часто жильцы многоквартирных домов самостоятельно оплачивают ремонт или замену своего почтового ящика после поломки, но такие действия не соответствуют законодательству. Обращаться нужно в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал. УК должна принять заявку в течение 24 часов и исполнить её в регламентные сроки», – уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что с начала февраля в ЕДС Московской области поступило 37 заявок на ремонт почтовых ящиков. Под контролем ГУСТ отработано 15 обращений, остальные будут закрыты в ближайшее время.

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#московская область
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Россиянам рассказали, как продлить жизнь цветам
Флорист Сухаржевский рекомендовал периодически менять цветам воду
14 февраля 2024, 13:57

Фото: istockphoto.com/OKrasyuk

Флорист Георгий Сухаржевский посоветовал подобрать подходящие температурные условия, периодически менять воду и использовать специальные средства для того, чтобы продлить жизнь цветам.
«Чтобы цветы долго радовали вас, лучше размещать их в относительно прохладном месте: не очень жарком и без сквозняка. Например, поставить букет рядом с плитой – это не подходящий вариант. Разместить срезанные цветы на подоконнике, где открыта форточка, тоже не хорошо», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Сухаржевский.

А до этого россиянам рассказали, как избавиться от засоров в раковине с помощью обыкновенного хозяйственного мыла. Как пишет utro.ru, рекомендуется натереть брусок на тёрке, добавить воды для получения кашицы, перемешать с мыльной стружкой, а после положить массу в сливное отверстие. Через 15 минут всё смыть горячей водой.

Ранее руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов заявлял, что хранить лекарства в одной аптечке на кухне или в ванной нельзя из-за неподходящей для некоторых препаратов температуры.

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Россиянам раскрыли, почему нельзя хранить лекарства на кухне и в ванной
Технолог Смирнов объяснил правильное условие хранения лекарств
13 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов заявил, что хранить лекарства в одной аптечке на кухне или в ванной нельзя из-за неподходящей для некоторых препаратов температуры.
«Часть препаратов надо хранить в сухом месте. В ванной показатели влажности всегда превышены, поэтому ставить туда аптечку нельзя. На кухне из-за приготовления пищи температура и влажность постоянно меняются. Здесь эти параметры зачастую выше, чем в остальных комнатах», — пояснил в беседе с Газета.ру Смирнов.

Также он рекомендовал не хранить препараты в их первичных упаковках.

Ранее заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская заявила, что антидепрессанты могут навредить здоровью в том случае, если препарат подобран неверно.

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#температура
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#препараты
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Экономист Коваленко предрекла рост числа сделок на рынке новостроек
12 февраля 2024, 18:02

Фото: istockphoto.com/FooTToo

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко заявила, что в марте на российском рынке новостроек увеличится количество сделок.
По её словам, рост количества таких сделок составит 2-2,5%.

«Большего роста весной ожидать не стоит, а год к году показатель снизится на 11%. В феврале-марте 2023 была ключевая ставка низкая и большой спрос на первичные программы. Рассматривая перспективу после марта, возможно многое будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и государственных льготных программ. Если они будут продлены, то можно ожидать роста спроса на квартиры в новостройках, но это будет понятно только после марта 2024 года», — пояснила в беседе с Газета.ру Коваленко.

Ранее, согласно данным агентства недвижимости выяснилось, что в Санкт-Петербурге по итогам 2023 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке оказалась выше, чем на вторичном.

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Обозреватель Арбузов: «РФ активнее развивается сегмент премиум-электромобилей»
12 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/Scharfsinn86

Обозреватель сайта drom.ru Сергей Арбузов заявил об увеличении в 2023 году электромобилей именно китайских автобрендов.
При этом, отметил он, заметно активное развитие в нашей стране сегмента премиум-электромобилей.

«Из КНР везут не только электромобили китайских марок, но и электромобили Tesla, Volkswagen, Audi, выпущенные в Китае. В России активнее всего развивается сегмент премиум-электромобилей. Свои позиции в 2023 году утратили Tesla, Porsche и Audi, из некитайских брендов держится только Volkswagen», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Арбузов.

По его словам, рост импорта электромобилей в Россию связано, в том числе, и с уходом с российского рынка официальных западных премиум-брендов, на смену которым и пришли китайские.

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#электромобили
#цены
#авто
#рост
#рф
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Экономист Динец назвала преувеличением резкое подорожание какао-бобов
Какао всегда дорожает перед Днём святого Валентина, отметила экономист Динец
09 февраля 2024, 16:09

Фото: iStock/eefauscan

Прогноз о росте цен на какао-бобы явно преувеличен, поскольку в преддверии Дня святого Валентина произошло повышение стоимости шоколада, прежде всего, на фьючерсных биржах, а не на рынках сырья. Об этом «Радио 1» рассказала заведующая кафедрой финансов и кредита РУДН Дарья Динец.
Ранее сообщалось, что на Нью-Йоркской бирже значительно подорожали какао-бобы. Их цена достигла рекордных показателей в 5 991 долларов за тонну. Это связано с опасениями о возможном сокращении урожая в Западной Африке из-за засухи.

Динец подчеркнула, что рост цен может быть не таким значительным, каким его прогнозируют в настоящее время. К тому же, необходимо учитывать, что какао-бобы собираются как минимум два раза в год в Кот-д'Ивуаре и Гане, поэтому и прогнозы по дефициту сырья могут быть преувеличены.

«Важно понимать, что шоколад и какао-бобы имеют две категории: премиум, где содержание какао максимальное, и более массовый сегмент, где производители могут компенсировать рост затрат снижением качества. То есть, возникает ситуация, когда происходит сокращение содержания какао в готовом продукте с заменой каких-то других продуктов. Это обеспечивает экономию себестоимости, и производители не увеличивают сильно цены», – сообщила собеседница «Радио 1».

Динец также отметила, что, согласно нынешним прогнозам, до конца года стоимость готовой кондитерской продукции вырастет максимум на 15-20%.

Эксперт выразила уверенность в том, что ситуация ещё может измениться, поскольку спадёт ажиотаж вокруг Дня святого Валентина. Биржевая торговля – это, в первую очередь, Лондон и Нью-Йорк, где этот праздник активно отмечается.

В заключение она добавила, что точный прогноз цен можно будет дать в конце весны.

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#шоколад
#цены
#биржа
#день святого валентина
#экономика
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Жителям Подмосковья объяснили, как вернуть эвакуированный автомобиль
08 февраля 2024, 21:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Если автомобиль был было неправильно припаркован, его могут эвакуировать. В пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области рассказали, как узнать, куда переместили машину, и как забрать её со штрафной стоянки.
Автомобиль могут эвакуировать, если он припаркован в зоне действия запрещающих знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Если владелец не обнаружил свою машину на месте парковки, он должен немедленно позвонить по номеру 112. Понадобится сообщить оператору марку, модель, цвет и государственный номер транспортного средства. После проверки по базам данных автовладельцу дадут дальнейшие инструкции.

На сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области можно получить информацию о территориальном подразделении Управления регионального административно-транспортного контроля, ГИБДД или ГУСТ, в зоне действия которого автомобиль был отправлен на специальную стоянку, а также проверить информацию по автомобилю, введя его номер в специальное поле.

Перед тем, как забрать автомобиль со спецстоянки, необходимо получить письменное разрешение на его выдачу в одном из территориальных подразделений УРАТК, ГИБДД или ГУСТ МО по месту задержания автомобиля.

Далее нужно позвонить по телефону организации, осуществляющей эвакуацию, и получить информацию об адресе стоянки.

На спецстоянке нужно будет обязательно предъявить паспорт; решение о возврате транспортного средства; водительское удостоверение; СТС эвакуированного автомобиля и полис ОСАГО.

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Автоэксперт Кадаков: В этом году будет продано не менее 1 млн легковых авто

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#автомобилисты
#машины
#эвакуация
#густ мо
#подмосковье
#московская область
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Автоэксперт Кадаков: В этом году будет продано не менее 1 млн легковых авто
08 февраля 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/Fahroni

Главный редактор автомобильного журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков предположил, что в этом году в России будет продано не менее 1 млн легковых автомобилей.
При этом, он с осторожностью озвучил свой прогноз, поскольку в конечном счёте на ситуацию влияет очень много внешних сил, включая экономическую и политическую ситуации в стране.

«Мой прогноз заключается в том, что при развитии пессимистичного сценария, у нас в 2024 году будет продано 1.07 млн легковых автомобилей. Плюс-минус столько же, сколько было в 2023. Базовый сценарий – 1.175 млн. Я надеюсь, что, несмотря ни на что, какой-то прирост по отношению к 2023 году будет, особенно с верой в то, что ЦБ ключевую ставку в середине года или во второй половине года все-таки снизит. А оптимистичный прогноз – 1.25 млн автомобилей», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

При этом, он заметил, что даже при оптимистичном прогнозе количество проданных машин будет уступать этому показателю от 2021 года.

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#авто
#сценарий
#покупка
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Стало известно, какие цветы заменят гвоздики
Флорист Старостина: Гвоздики можно заменить хризантемами
08 февраля 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Флорист, руководитель цветочного центра Дарья Старостина заявила, что гвоздики, поставки которых из Эквадора запретили в России, можно заменить хризантемами.
Флорист, руководитель цветочного центра Дарья Старостина заявила, что гвоздики, поставки которых из Эквадора запретили в России, можно заменить хризантемами.

«Хризантемы стоят почти так же, как и гвоздики. Кроме того, эти цветы долго не вянут и не теряют свой красивый вид. За ними легко ухаживать, потому что им не требуется особых условий. Они могут простоять в вазе неделю и не осыпаться», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Старостина.

По её словам, такие цветы не только подойдут к любому событию или мероприятию, но и смогут гармонично смотреться как в монобукете, так и в цветочных композициях.

Ранее доктор экономических наук Леонид Холод заявлял, что запрет на импорт гвоздик из Эквадора вызовет рост цен на эти цветы.

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Стало известно, кто вместо Эквадора будет поставлять бананы России

В России бананы подорожают на 30-40%
#цветы
#импорт
#поставки
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Экономист Долгова заявила о падении цен на бананы уже весной
08 февраля 2024, 17:47

Фото: istockphoto.com/kuppa_rock

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова спрогнозировала снижение цен на бананы уже весной на 5-10%.
«Бананы – популярный у россиян продукт и спрос является одним из основных ценообразующих факторов. Этим часто пользуются посредники и торговые сети. В основе динамики цен на бананы лежит сезонность: их повышение начинается осенью, снижение – весной. Бананы в России – исключительно импортируемый продукт. Поэтому на уровень и динамику цен влияют затраты на транспортировку и логистика, импортные пошлины и валютный курс рубля», — разъяснила в беседе с Газета.ру Долгова.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что страны Латинской Америки смогут поставлять бананы России вместо Эквадора. Он добавил, что рост цен на продукт возможен.

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#фрукты
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