Жителям Подмосковья рассказали, кто отвечает за ремонт почтовых ящиков

Фото: пресс-службе ГУСТ МО
При необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъезде выполнять эти работы должна управляющая компания. Об этом жителям Подмосковья напомнили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий региона.
«Часто жильцы многоквартирных домов самостоятельно оплачивают ремонт или замену своего почтового ящика после поломки, но такие действия не соответствуют законодательству. Обращаться нужно в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал. УК должна принять заявку в течение 24 часов и исполнить её в регламентные сроки», – уточнили в пресс-службе.Там добавили, что с начала февраля в ЕДС Московской области поступило 37 заявок на ремонт почтовых ящиков. Под контролем ГУСТ отработано 15 обращений, остальные будут закрыты в ближайшее время.
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Лора Луганская