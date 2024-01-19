Мособлпрокуратура проводит проверку после инцидента на подъёмнике в Яхроме

Прокуратура Московской области начала проверку после остановки кресельного подъёмника горнолыжного комплекса у города Яхрома в Дмитровском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«По предварительным данным, подъёмник, на котором в тот момент находились люди, остановился из-за недостаточного натяжения троса, вызванного поломкой поворотного колеса. Все граждане были оперативно эвакуированы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь», – говорится в сообщении.Как сообщает РИА Новости, на горнолыжном курорте «Степаново» в городском округе Дмитров сломался подъёмник. В результате пострадали два человека, которые сорвались вниз.
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Лора Луганская