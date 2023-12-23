На сочинских курортах закрыли трассы и канатные дороги из-за мощного шторма

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
На горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» из-за мощного шторма, который обрушился на Сочи, закрыли трассы и почти все канатные дороги.
SHOT сообщает, что в данный момент курорт «Роза Хутор» засыпает снегом. Туристы сообщают о плохой видимости. Единственная канатная дорога, которая работает, «Олимпия». Она действует в разгрузочном режиме. Количество кабинок на ней уменьшили для снижения нагрузки на трос. В результате сотни отдыхающих начали толпиться в очередях.
Аналогичная ситуация и на курорте «Красная Поляна», где закрыли все трассы, подъёмники и канатные дороги.
Сообщается, что работают зоны развлечения на территории, к примеру, ферма северных оленей.
В Сочи действует штормовое предупреждение. До 25 декабря синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Зимние пляжи закрыли.
В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация стоит на контроле городского оперативного штаба.
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Аналогичная ситуация и на курорте «Красная Поляна», где закрыли все трассы, подъёмники и канатные дороги.
В Сочи действует штормовое предупреждение. До 25 декабря синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Зимние пляжи закрыли.
В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация стоит на контроле городского оперативного штаба.
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Мария Фирсова