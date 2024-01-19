Два человека сорвались с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье

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«В результате сбоя в работе колеса привода произошла остановка подъемника на горнолыжном курорте "Степаново" в Яхроме», - передает РИА Новости информацию.
По данным Shot, в результате резкой остановки подъемника оттуда сорвались два человека. Поясняется, что те, кто был не пристегнут, рухнули вниз. Остальные застряли на морозе. Для их спасения на место прибыли экстренные службы.
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