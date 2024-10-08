«Мозг умирает»: Невролог раскрыл последствия инсульта Александра Збруева

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
У 86-летнего Александра Збруева диагностировано поражение головного мозга. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, патология развивается из-за нарушения мозгового кровообращения. Одной из причин произошедшего может быть перенесенный инсульт.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что инсульт — это и есть поражение головного мозга.
Он добавил, что в ситуации с инсультом очень важна скорость в оказании правильной помощи, потому что нужно сделать все возможное буквально за пару часов, иначе — никакие медикаменты не помогут.
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«Есть такое понятие «инфаркт ткани» — может быть любой ткани, даже костной. Суть этого — нарушение кровоснабжения. После этого ткань начинает умирать. Инфаркт мозга у неврологов называется инсульт — удар, после которого мозг умирает. Это смерть ткани от гипоксии и нехватки питания. Мозг живет очень активной жизнью, он употребляет не меньше четверти всего питания в организме, поэтому умирает очень быстро», — сказал эксперт.
Он добавил, что в ситуации с инсультом очень важна скорость в оказании правильной помощи, потому что нужно сделать все возможное буквально за пару часов, иначе — никакие медикаменты не помогут.
«Если Збруеву в ближайшие часы не сделали растворение или извлечение тромба, то, к сожалению, смерть участка мозга неизбежна. Все, что можно сделать, — тщательно ухаживать и постоянно с ним разговаривать. Мозг — единственная ткань, которая от нагрузки молодеет», — объяснил невролог.
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Анастасия Бондарева