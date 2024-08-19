«Гибель или выздоровление»: Невролог рассказал, как помочь человеку с инсультом

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Инсульт (инфаркт головного мозга) — одна из основных причин инвалидизации и смертности взрослого населения нашей планеты. Чаще всего к инсульту человек не бывает подготовлен, потому что он происходит внезапно: дома, на улице, на работе, вр воремя спортивных тренировок. И очень важно при виде такой ситуации не остаться в стороне, потому что от предпринятых мер и помощи зависит жизнь человека.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил, как помочь человеку, у которого на улице «защемило» сердце и замечаются симптомы инсульта.
Врач добавил, что инсульт может диагностировать только врач, и тогда больного нужно сразу отвезти на МРТ и посмотреть фокус.
По его словам, при инсульте у человека образуется «сумеречная зона», которая может привести к гибели или к полному выздоровлению, что зависит от предпринятых мер.
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- Вызвать неотложную помощь, чтобы его отвезли в неврологию.
- Уложить его, потому что он может потерять сознание или упасть. Если нет другого шанса, то на скамейку или на тротуар. Есть много случаев, когда при падении еще больше травмируется мозг, чем при инсульте или микроинсульте.
- Дать человеку успокоиться и спросить, принимает ли он какие-то средства для борьбы с аритмией, есть ли у него какие-то препараты, которые он может выпить, чтобы восстановить ритм сердца.
- Разговаривать с человеком: что он чувствует, какие испытываем симптомы, которые выдадут проблемы с головным мозгом. Мы же не знаем, почему он ослаб. Может, у него диабет, и он не принял инсулин или наоборот принял слишком много, и у него резко упал уровень глюкозы в крови.
- Описать прибывшим врачам все, что мы успели узнать у больного. Чтобы они сразу сообщили об этом в приемном отделении, и человека правильно госпитализировали и приняли правильные меры.
Врач добавил, что инсульт может диагностировать только врач, и тогда больного нужно сразу отвезти на МРТ и посмотреть фокус.
«Есть некоторые меры, которые если предпринять в течение 4-6 часов после развития инсульта, можно добиться полной отмены всей симптоматики и проблем. Многие последствия можно отменить», — подчеркнул эксперт.
По его словам, при инсульте у человека образуется «сумеречная зона», которая может привести к гибели или к полному выздоровлению, что зависит от предпринятых мер.
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Анастасия Бондарева