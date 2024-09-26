Невролог назвал причины возникновения детского инсульта

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Перинатальный инсульт у детей может возникнуть из-за долгого передавливания пуповины при рождении или до родов. Об этом рассказал невролог Александр Комаров.
«В детском возрасте, как правило, развиваются несколько типов мозговых инсультов. Первая разновидность — перинатальная патология. Данный вид развивается следующим образом: во время рождения или до родов на долгое время передавливается пуповина, происходит нарушение кровообращения головного мозга, что вызывает ишемию», — рассказал Комаров в беседе с NEWS.ru.
Второй распространенный вид инсульта у детей, по словам специалиста, — геморрагический. Он происходит из-за недостатка витамина К. Профилактикой является укол витамина К сразу после родов.
Комаров добавил, что детский инсульт еще может развиться из-за врожденных изменений сосудистого звена, то есть когда ребенок начинает плакать или тужиться после родов, несформированные сосуды разрываются, вызывая геморрагические инсульты.
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