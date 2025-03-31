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«Можно загорать»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве

Синоптик Шувалов: в Москве ближайшую неделю будет тепло
Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Выходные порадовали москвичей и жителей области солнцем и теплом. Чего ждать от погоды дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что март в Москве заканчивается превышением климатической нормы почти на 5 градусов.

«Март практически на всей европейской территории оказался очень теплым. Но во вторник и в среду нас ждет два дня с осадками, в среду небо начнет чиститься, и температура сильно не просядет. Будет облачно и +8, +10 градусов. Погода будет теплой», — сказал синоптик.

По его словам, сильных контрастов в климате не замечается и не прогнозируется, однако под утро можно замерзнуть, а днем — загорать.

«Где-нибудь в Забайкалье в марте и апреле, действительно, большие контрасты. Там при ясном небе разница между дневной и ночной температурой может достигать 20−25 градусов. Под утро можно замёрзнуть, а днём можно загорать. Но это сильно зависит от воздушной массы и от состояния неба», — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что на следующей неделе в Москве ожидается очередное похолодание.

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Признанный иноагентом Дмитрий Быков* закрыл ИП в России
31 марта 2025, 11:42

Дмитрий Быков* (Фото: Instagram**/dmi_bykov)

Признанный иноагентом в России писатель Дмитрий Быков* закрыл свое дело, подав заявление в налоговую. Как указал Telegram-канал Mash, мужчина ликвидировал свое юрлицо, участвовавшее в тендерах на собственные выступления в московских театрах и других городах страны.
Дмитрия Быкова* внесли в перечень иноагентов в июле 2022 года. На Украине писатель внесен в список экстремистской организации «Миротворец». В 2019 году высказывания Быкова* проверяли по статье о реабилитации нацизма. Тогда он говорил о намерениях подготовить биографию генерала Власова для ЖЗЛ и о том, что Великую Отечественную войну можно рассматривать, как продолжение Гражданской.

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**Запрещен в РФ
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#новости
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ФНС заблокировала счета писателя-иноагента Быкова*
31 марта 2025, 11:31

Дмитрий Быков (фото: РИА Новости/Кирилл Калинников)

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета писателя Дмитрия Быкова*. Об этом стало известно «Постньюс». Соответствующее решение ведомство вынесло в прошлую пятницу, 28 марта.
«Примечательно, что сумма задолженности писателя составила всего 103,95 руб. Однако, по данным «Постньюс», по состоянию на 30 марта счета разблокировали», — отмечает издание.
Сейчас Быков* живет в США, работает преподавателем в Корнеллском университете, штат Нью-Йорк. Минюст РФ признал его иностранным агентом в июле 2022 года. Уехавший из России писатель ни разу не оспаривал этот статус.

Также стоит отметить, что в 2023 году продажи книг Быкова* были приостановлены из-за его антироссийских высказываний. Писателя несколько раз штрафовали за нарушение правил работы иностранного агента, а в 2024 году он был оштрафован за участие в работе нежелательной международной организации.

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Быков* оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации

Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ

*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#россия
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#писатель
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#минюст рф
#всу
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«Практически убивать»: Ветеринар рассказал про неожиданную болезнь кошек и ее заразность
Ветеринар Цыпленков: коронавирус приводит кошек к смерти, но он не заразен
31 марта 2025, 10:47

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Животные давно считаются полноценными членами современного общества, а, соответственно, имеют такие же (или похожие) заболевания, как у людей. Однако с их лечением не все так просто и однозначно.
Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с «Радио 1» заявил, что видов коронавируса самое разное множество: кошачий, собачий, вирус дельфинов, чаек и так далее.

«Кошачий коронавирус совершенно далек от человеческого, и кошки не могут заразить. Лабораторные исследования показывают, что около 90% кошек заражены вот этим коронавирусом», — сказал эксперт.

По его словам, это заболевание существует давно — оно было выявлено еще до эпидемии.

«У кошек появляются кишечные легкие инфекции, иногда даже незаметные. Но, к сожалению, при каких-то определенных условиях это мутирует, и развивается как коронавирус. Идет расщепление РНК. Лечению практически не поддается, и кошки гибнут», — объяснил ветеринар.

Он добавил, что этот вирус сидит в кишечнике и часто не дает о себе знать, но какие-то условия провоцируют мутацию и появляется более агрессивный штамм.

«Он начинает, собственно говоря, практически убивать животных. Поэтому надо проверять животных, делать экспресс-анализы. Все по-умному делать», — посоветовал Цыпленков.

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#вирус
#кошки
#коронавирус
#анализы
#штамм
#ветеринар
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Адвокат Кокорина и Мамаева подаст в суд на московский батутный центр из-за травмы полового органа сына
Адвокат Кокорина и Мамаева судится с батутным центром из-за травмы сына
31 марта 2025, 10:33

Фото: iStock/Mariakray

Адвокат Умалат Сайгитов, известный по делам футболистов Кокорина и Мамаева, хочет подать в суд на московский батутный центр «Небо» после того, как его 9-летний сын получил травму полового органа во время празднования дня рождения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в ТРЦ «Филион». В батутной зоне сын Сайгитова неудачно приземлился на жесткую сетку и сильно ударился. В области паха у мальчика диагностировали гематомы и кровоподтеки.

По словам адвоката, конструкция, на которую упал ребенок, изготовлена из брезента, тогда как по нормам она должна быть выполнена из амортизирующей резины. Сайгитов уже подал обращения в прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.

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Россиянам дали советы, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ
Депутат ГД Колунов: покупка энергосберегающих ламп поможет сэкономить на ЖКХ
31 марта 2025, 07:21

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Установка энергосберегающих ламп может в четыре раза снизить расходы на электроэнергию для тех, кто хочет сэкономить на коммунальных услугах. Об этом и других способах экономии рассказал замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что такие лампы хоть и дороже, но служат около пяти лет и потребляют меньше энергии. Ещё одним советом депутата стало отключение приборов от сети перед уходом из дома, чтобы избежать лишних трат.

Колунова также напомнил, что современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности от A до G. Выгоднее, по возможности, выбирать технику класса А. Она потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективно.

А еще собеседник агентства предложил россиянам купить посудомоечную машину.

Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
«По статистике, она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине», — пояснил он.
Такие простые шаги помогут заметно сократить коммунальные платежи.

Ранее сообщалось, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Баффало Сэйбрз». Теперь Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырех шайб (894).

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Выяснилось, кому и по каким причинам могут приостановить выплату пенсии

Стало известно, по какой причине Владимир Кузьмин не явился на похороны родного брата
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