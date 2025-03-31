«Можно загорать»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве

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Выходные порадовали москвичей и жителей области солнцем и теплом. Чего ждать от погоды дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что март в Москве заканчивается превышением климатической нормы почти на 5 градусов.
По его словам, сильных контрастов в климате не замечается и не прогнозируется, однако под утро можно замерзнуть, а днем — загорать.
Он добавил, что на следующей неделе в Москве ожидается очередное похолодание.
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«Март практически на всей европейской территории оказался очень теплым. Но во вторник и в среду нас ждет два дня с осадками, в среду небо начнет чиститься, и температура сильно не просядет. Будет облачно и +8, +10 градусов. Погода будет теплой», — сказал синоптик.
По его словам, сильных контрастов в климате не замечается и не прогнозируется, однако под утро можно замерзнуть, а днем — загорать.
«Где-нибудь в Забайкалье в марте и апреле, действительно, большие контрасты. Там при ясном небе разница между дневной и ночной температурой может достигать 20−25 градусов. Под утро можно замёрзнуть, а днём можно загорать. Но это сильно зависит от воздушной массы и от состояния неба», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что на следующей неделе в Москве ожидается очередное похолодание.
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Анастасия Панченко