Астрономы заявили о вспышке на Солнце

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Мощная вспышка балла X произошла на Солнце, но она, предварительно, не опасна для планеты, пишет РИА Новости со ссылкой на главу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
«На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X. Уровень — X1.1. Событий данного класса на Солнце не наблюдалось более месяца. Последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля», — прокомментировал Богачев.
Собеседник добавил, что на восточном краю Солнца произошел взрыв. Отмечается, что место формирования вспышки будет вблизи от линии Солнце — Земля через несколько дней. Богачев предупредил, что, если вспышка предвещает новую серию активности, то прямые удары по планете будут возможны с середины грядущей недели.
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Никита Кротов