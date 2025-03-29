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Река Волга может обмелеть до рекордных значений из-за аномального тепла, весенние процессы на Куйбышевском водохранилище в этом году проходят в условиях острого дефицита снега. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Татар-информом».
По его прогнозам, половодье 2025 года будет одним из самых низких за всю историю наблюдений.
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«Думаю, 21, 20 и 19-й века такого еще не видели. <…> Наполнение Волги будет одним из самых низких за весь ряд наблюдений. Такая напряженная ситуация сохранится на протяжении всего летнего периода», — поделился метеоролог.Он также добавил, что есть вероятность на весенние осадки, но они смогут компенсировать их отсутствие в прошлом и засушливая тенденция сохранится. Дожди в апреле и мае будут заметно ниже нормы, так как ожидаются антициклоны.
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