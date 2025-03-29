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Главная / Новости / Общество/ Волга может обмелеть до рекордных значений из-за аномального тепла

Волга может обмелеть до рекордных значений из-за аномального тепла

Фото: iStock/FCerez

Фото: iStock/FCerez

Река Волга может обмелеть до рекордных значений из-за аномального тепла, весенние процессы на Куйбышевском водохранилище в этом году проходят в условиях острого дефицита снега. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Татар-информом».
По его прогнозам, половодье 2025 года будет одним из самых низких за всю историю наблюдений.
«Думаю, 21, 20 и 19-й века такого еще не видели. <…> Наполнение Волги будет одним из самых низких за весь ряд наблюдений. Такая напряженная ситуация сохранится на протяжении всего летнего периода», — поделился метеоролог.
Он также добавил, что есть вероятность на весенние осадки, но они смогут компенсировать их отсутствие в прошлом и засушливая тенденция сохранится. Дожди в апреле и мае будут заметно ниже нормы, так как ожидаются антициклоны.

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#метеоролог
#волга
Автодилерам хотят запретить навязывание дополнительных услуг
29 марта 2025, 00:17

Фото: iStock/Fahroni

Национальный автомобильный союз России направил обращение в Центробанк РФ с просьбой ограничить на законодательном уровне доходы автодилеров от выдаваемых кредитов, а так же запретить им навязывать покупателям дополнительные услуги. Соответствующее письмо НАС отправил на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
«Автокредиты обходятся россиянам все дороже, ставка находится в диапазоне от 26 до 30% годовых. Комиссия за оформление кредита у крупных автодилеров достигает 9% от размера кредита. Эти расходы банка на продвижение кредитного продукта перекладываются на покупателя автомобиля», — приводит «Газета.Ru» обращение союза.
В то же время Минпромторг РФ обновил программу льготного лизинга авто. Как пишут «Известия», изучившие сообщение ведомства, теперь скидка на общественный транспорт и часть электромобилей будет увеличена с 10% до 40%. К тому же в отдельную категорию вывели электромобили с допустимой максимальной массой 3,5—12 тонн и автобусы полной массой до 5 тонн, подняв размер скидки до 2 миллионов рублей.
«Также в 2025 году в программе льготного лизинга смогут участвовать автомобили, произведенные в течение IV квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии», — отмечается в сообщении Минпромторга.
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Детский омбудсмен указала на неожиданную проблему в РФ
Волынец: в РФ низкий процент восстановления после лишения родительских прав
28 марта 2025, 23:57

Фото: iStock/RomoloTavani

В России очень низкий процент восстановления родительских прав после их лишения. Об этом заявила детский омбудсмен по РТ Ирина Волынец, сообщает «Татар-информ».
По ее словам, только в Татарстане порядка 500 семей в год лишаются родительских прав, а восстанавливаются — менее 3%.
«У нас есть проблема с восстановлением в родительских правах. Если после ограничения за последние три года около 10% родителей в правах восстановились, то по лишению восстановление — менее 3%», — поделилась уполномоченный по правам ребенка в республике.
Однако Волынец добавила, что в регионе удалось добиться снижения количества семей, в которых ситуация доходит до лишения родительских прав.

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Лидера группы «Мумий Тролль» потребовали признать иностранным агентом
Глава ФПБК Бородин призвал признать иноагентом лидера группы «Мумий Тролль»
28 марта 2025, 23:49

Илья Лагутенко (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Лидера российской рок-группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко призвали признать иностранным агентом. С соответствующим заявлением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
В беседе с NEWS.ru он указал, что музыкант ездит с турами по Европе и, соответственно, получает там деньги, что можно назвать иностранным финансированием.
«Во-первых, он катается по странам НАТО, это давно всем известно, что он проводит там концерты. Это и есть прямое финансирование от стран НАТО, уже можно спокойно признавать его иноагентом. Мы за ним давно наблюдаем, смотрим, где он катается, где он дает концерты», — пояснил глава ФПБК.
Бородин добавил, что будет направлять соответствующий запрос в Генпрокуратуру, а источники финансирования изучит Росфинмониторинг.

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#сын
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Эксперт рассказал об отличиях такси сегодняшнего и прошлого
Эксперт Яблоков: нынешнее такси приспособлено для интровертов
28 марта 2025, 23:43

Фото: istockphoto/Apriori1

Недавно во всем мире отметили День таксиста. Транспортный эксперт Павел Яблоков рассказал об основных отличиях услуг такси нынешнего и прошлого. По его словам, сейчас сервис полностью приспособлен для интровертов, так как указывая в приложении маршрут из точки А в точку Б, он может поставить пункт об отказе общения с водителем.
«Раньше общение таксиста и пассажира было неформальным. Конечно, были фиксированные цены на поездку, но часто таксисты просто «забывали» включать счетчик и называли произвольную стоимость поездки. А счетчик работал в основном для приезжих туристов, которые не знали город», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время стало известно, что только с начала года в Санкт-Петербурге возбудили 139 исполнительных производств в отношении велосипедистов и самокатчиков. Как сообщает «Петербургский дневник», сумма взысканий уже достигла 111 тысяч рублей.
«А в прошлом году в отношении нарушителей ПДД на электротранспорте было возбуждено 2300 исполнительных производств на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. <…> Чаще всего правонарушения на велосипеде и самокате совершают жители Центрального, Приморского и Кировского районов», — отмечает издание.
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Астрономы заявили о вспышке на Солнце
Богачев: На Солнце произошла мощная вспышка, но она не опасна для Земли
28 марта 2025, 22:58

Фото: istockphoto/murat4art

Мощная вспышка балла X произошла на Солнце, но она, предварительно, не опасна для планеты, пишет РИА Новости со ссылкой на главу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
«На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X. Уровень — X1.1. Событий данного класса на Солнце не наблюдалось более месяца. Последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля», — прокомментировал Богачев.

Собеседник добавил, что на восточном краю Солнца произошел взрыв. Отмечается, что место формирования вспышки будет вблизи от линии Солнце — Земля через несколько дней. Богачев предупредил, что, если вспышка предвещает новую серию активности, то прямые удары по планете будут возможны с середины грядущей недели.

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