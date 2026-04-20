Мурал с изображением Кутузова появится в Кузбассе

20 апреля 2026, 13:47

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Новокузнецке начали работу над созданием мурала, посвящённого известному русскому полководцу Михаилу Кутузову. Проект, победивший в грантовом конкурсе ЕВРАЗа, носит название «Операция «Кутузов».





По данным VSE42.RU, арт-объект планируют установить в арочном проходе между домами №12 на проспекте Курако и №2 на улице Кутузова. Цель проекта – повысить культурный потенциал южной столицы Кузбасса и пробудить интерес жителей к истории.



На средства гранта в размере 700 тысяч рублей создадут не только мурал с изображением Кутузова, но и организуют лекции, мастер-классы и экскурсии для молодёжи.





«Проект "Операция "Кутузов" — это возможность соединить историю и современное искусство, вовлечь молодёжь в создание облика родного города. Мы рады поддерживать такие инициативы в рамках нашего грантового конкурса и продолжим работать над тем, чтобы Новокузнецк становился ещё комфортнее и красивее», — приводит «Сiбдепо» слова директора РЦКО «Сибирь» ЕВРАЗа Анастасии Кривоноженко.