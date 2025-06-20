В Серпухове обновят мурал символа города – павлина
Глава Серпухова Алексей Шимко провел выезд на улицу Ворошилова. Жители дома №151 неоднократно просили привести в порядок мурал на его стене, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Символ города – павлин, созданный более семи лет назад, сейчас требует обновления. Включим в план работ на этот год», – подвёл итоги осмотра Шимко.
Изображение гигантского павлина было создано в сентябре 2018 года. Авторы произведения – художники из Подольска и Пушкина Илья Демченко и Сергей Салин. Самая масштабная городская картина – портрет птицы-символа города – создавалась 10 дней. На граффити ушло около 500 баллончиков краски.
Павлин изображён на фоне храма Илии Пророка, что символизирует богатую историю и культурные традиции Серпухова.