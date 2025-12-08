В Серебряных Прудах завершили создание мурала с легендарным маршалом Чуйковым

08 декабря 2025, 18:51

В Серебряных Прудах на фасаде пятиэтажного дома по улице Первомайской появилась масштабная художественная работа. На стене теперь изображён уроженец этих мест – легендарный маршал, дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков, сообщили в ГАУ АИС «Подмосковье».