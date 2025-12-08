В Серебряных Прудах завершили создание мурала с легендарным маршалом Чуйковым
В Серебряных Прудах на фасаде пятиэтажного дома по улице Первомайской появилась масштабная художественная работа. На стене теперь изображён уроженец этих мест – легендарный маршал, дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков, сообщили в ГАУ АИС «Подмосковье».
Самый выгодный вид на новый мурал открывается с улицы Советской. Там расположены дом-музей Чуйкова, а флагманская школа округа носит имя прославленного земляка.
Монументальный портрет стал ещё одним символом глубокого уважения жителей. Автором мурала выступил художник Станислав Ибрянов, для которого эта работа стала третьей в Серебряных Прудах. Главной сложностью, по словам художника, было перенести рисунок на стену.
Глава городского округа Олег Павлихин поблагодарил Станислава за знаковый проект. Он подчеркнул, что создание работ такого формата и масштаба – задача высочайшего уровня. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества.
