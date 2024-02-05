Мурашко: на российский рынок продолжают поступать препараты из-за границы

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На российский рынок продолжают поступать новые зарубежные медицинские препараты. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то может стоит какие-то регуляторные механизмы сделать», - цитирует РИА Новости Мурашко.
При этом он отметил, что, если какие-то компании не хотят поставлять препараты на российский рынок, то стоит производить их самостоятельно, несмотря на патенты.
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