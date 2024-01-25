На форуме «Мы рядом» в Подмосковье медики обсудили планы развития здравоохранения

Фото: Лилия Закирова
Планы развития здравоохранения и обмен лучшими практиками социального партнёрства стали главными темами I Международного форума «Мы рядом». Он прошёл в Доме правительства Московской области.
Во встрече приняли участие представители Министерства здравоохранения России, главврачи подмосковных больниц, представители профсоюзных организаций из разных регионов России.
Участники форума «Мы рядом» прошли мини-диспансеризацию на стенде Рахмановского ФАПа Егорьевской больницы.
Будущий медик Иван Саринский уделяет здоровью немало внимания: занимается спортом, правильно питается, рано ложится спать и встаёт на заре. На форуме молодой человек активно участвовал во всех программах проверки здоровья.
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Рахманово впервые в России был построен по новым технологиям из промодулей – железобетонных блоков с коммуникациями и внутренней отделкой. Современное пространство площадью 200 кв м было возведено за четыре месяца и открыто год назад в 30 км от Егорьевска. За фельдшерским пунктом закреплены 427 человек, в том числе 35 детей.
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«В Московской области строятся и открываются новые объекты здравоохранения. Для работы необходимы медицинские кадры, поэтому мы реализуем программы социальной поддержки медиков. Это и социальная ипотека, и компенсация аренды жилья, и программы «Приведи друга», и «Земля врачам». Эти меры позволяют привлекать новых специалистов и поддерживать уже работающих», – сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Будущий медик Иван Саринский уделяет здоровью немало внимания: занимается спортом, правильно питается, рано ложится спать и встаёт на заре. На форуме молодой человек активно участвовал во всех программах проверки здоровья.
«Измерил холестерин, сдал кровь на сахар, проверил внутриглазное давление. Практически прошёл диспансеризацию у врача ФАПа Егорьевской больницы. Девушка-доктор выдала на руки результаты, дала рекомендации. Я скоро тоже пополню ряды медиков – через год закончу медицинский колледж», – поделился Саринский.Гостем экспозиции стал знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. Ему рассказали, что за последние годы в работе фельдшеров произошли большие изменения.
«Сегодня специалист ФАПа не только лечит пациента, но и проводит диспансерное наблюдение, телемедицинские консультации по системе «врач-врач» или «врач-пациент». Тогда пациенту не нужно ехать в Москву, а можно он-лайн откорректировать лечение, получить льготные препараты», – рассказала заместитель главврача по амбулаторной помощи Егорьевской областной больницы Нодира Рахимова.
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Рахманово впервые в России был построен по новым технологиям из промодулей – железобетонных блоков с коммуникациями и внутренней отделкой. Современное пространство площадью 200 кв м было возведено за четыре месяца и открыто год назад в 30 км от Егорьевска. За фельдшерским пунктом закреплены 427 человек, в том числе 35 детей.
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Лора Луганская