Радио1
Главная / Новости / Общество/ Мурашко оценил готовность российской медицины к новой «болезни Х»

Мурашко оценил готовность российской медицины к новой «болезни Х»

Министр Мурашко сообщил о достаточном развитии системы здравоохранения в РФ
27 января 2024, 08:35
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Система здравоохранения России научилась быстро адаптироваться к новым условиям, а также точно и своевременно реагировать на новые вызовы. Поэтому пресловутая «болезнь Х» остаётся лишь гипотетической угрозой, ведомство к ней готово.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Агентство напоминает, что несколько ранее специалисты Роспотребнадзора высказывали предположение, что активно распространяемые заявления о загадочной «болезни Х» могут иметь не научные или медицинские, а скорее экономические причины.

«В любом случае, российский Минздрав и в целом отечественная система здравоохранения к этому готовы», — заверил министр.


Он также пояснил, что в настоящее время в стране реализуются сразу несколько программ, которые позволяют укрепить диагностическую базу, сформировать эффективную систему экспресс-тестирования, а также проводить адекватный мониторинг заболеваемости. Всё это говорит о том, что в России есть все возможности для противостояния новым болезням, заключил Михаил Мурашко.

Читайте также:

Мурашко раскрыл, сколько детей может родить одна женщина

Мурашко рассказал, сколько россиян страдают ожирением

Врач Чернышова назвала закаливание полезным методом оздоровления
#минздрав
#специалисты
#экспресс
#министр
#михаил мурашко
#мониторинг
#болезни
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден попал в неловкую ситуацию, надев головной убор задом наперед
Джо Байден сфотографировался с рабочими, надев каску задом наперед
27 января 2024, 06:42

Фото: iStock/Jon Rehg

Президент США Джо Байден оказался в забавной ситуации, когда на встрече с рабочими надел строительную каску задом наперед. Курьезное фото опубликовал в соцсетях сенатор Миннесоты Эми Клобушар.
В подписи к фото сенатор пошутила о двухпартийном законопроекте президента по инфраструктуре. На фото видно, что головной убор президента был надет не так, как полагается.

Пользователи тоже отметили ошибку президента. Один из них заявил, что Байден, вероятно, не имеет опыта работы в строительстве и не знает, как правильно использовать защитный головной убор.

Другие комментарии также выразили разочарование многочисленными неловкими моментами, в которых оказывается 81-летний Джо Байден. Другие предположили, что президенту просто не подсказали, как именно нужно надевать каску.

Этот эпизод стал очередным курьезным случаем, которые регулярно происходят с президентом США Джо Байденом.

Читайте также:

Байден заявил, что сфотографировался с женщиной, которой не было

Генеральный прокурор Техаса отказался выполнять указания Белого дома

Медведев предрёк образование Техасской Народной Республики
#сша
#фото
#пользователи
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генеральный прокурор Техаса отказался выполнять указания Белого дома
CBS News: Генпрокурор Техаса отказался выполнять указания Белого дома
27 января 2024, 06:15

Фото: iStock/welcomia

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон окончательно отверг указание администрации Белого дома предоставить полный доступ сотрудникам пограничной службы к границе с Мексикой.
По информации CBS News, Министерство внутренней безопасности США настаивало на выполнении указания до пятницы, 26 января. Тем не менее Пакстон предоставил письменный отказ.

В документе отмечается, что Техас предпримет все необходимые меры для защиты от попыток администрации Джо Байдена «подорвать конституционное право штата на самооборону».

Несколько дней назад Пакстон выразил свое мнение в соцсетях, утверждая, что Верховный суд и Белый дом не противостоят иностранному вторжению в США.

Таким образом, Пакстон отреагировал на решение Верховного суда США, который 22 января признал необходимость убрать проволочные заграждения в Техасе на границе с Мексикой.

Читайте также:

В США рассказали о влиянии конфликта в Техасе на позиции Байдена

Байден согласился на «самые жесткие реформы» для защиты границы

Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах
#суд
#приговор
#сша
#дом
#мнение
#меры
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны рассказали о поставках новой техники в ВС России
Криворучко: в 2023 году ОПК поставил в ВС России 98,8 % новой техники от плана
27 января 2024, 05:56

Фото: iStock/3D_generator

В 2023 году предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России поставили в Вооруженные силы страны 98,8% новой военной техники по плану. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, передает ТАСС.
«В прошлом году организации ОПК выполнили 98,8% плановых обязательств по поставке новой техники и 99,8% в части проведения ремонтных работ», — отметил он в рамках Единого дня приемки военной продукции.
Криворучко также отметил, что общий объем финансирования государственного оборонного заказа вырос вдвое за последние два года, а в 2023 году увеличился на 24%.

Читайте также:

Макгрегор: Украина может перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ

Роман Ротенберг посвятил победу хоккейного СКА над ЦСКА жителям блокадного города

Гутерреш срочно направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН
#украина
#оон
#опк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
27 января 2024, 05:29

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Государственный департамент США выразил одобрение возможной продажи Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и прочего вооружения на общую сумму 23 миллиарда долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, передает ТАСС.
В соответствии с данным решением американского внешнеполитического ведомства, предполагаемая сделка включает в себя продажу 40 новых истребителей F-16, модернизацию 79 существующих машин, а также закупку запчастей и различных систем, включая навигацию и связь.

Ранее турецкие власти обратились с запросом о предоставлении разрешения на данные приобретения у Соединенных Штатов. Это решение Госдепартамента было принято после того, как Турция связала вопрос о приобретении истребителей F-16 с запросом Швеции на вступление в НАТО.

Читайте также:

Путин: ситуация в Соледаре непростая, но ВС России двигаются вперед

МИД РФ: возможные поставки Нидерландами F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО

В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО
#сша
#данные
#турция
#поставки
#нато
#всу
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антонов заявил о подъеме нацизма в Европе
Антонов: нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе
27 января 2024, 04:53

Фото: istockphoto/butenkow

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что нацизм в современной Европе начинает становиться почти гордостью определенных течений и партий, несмотря на его осуждение и запрет после Нюрнбергских процессов.
Об этом дипломат сообщил на мероприятии в дипломатической миссии, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда, передает РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что нацизм был осужден и запрещен в Нюрнберге, однако в современной политической обстановке наблюдается тенденция к его принятию некоторыми политическими силами.

Дипломат также выразил благодарность и уважение к тем, кто пожертвовал своей жизнью во Второй мировой войне, особенно во время блокады Ленинграда, подчеркнув важность сохранения памяти об этих событиях.

Читайте также:

Шарль Мишель останется главой Евросовета в ущерб карьере в Европарламенте

Георгиевская лента стала причиной обвинения жителя Чехии в оправдании геноцида

Путин посетил российский город и напугал Европу
#город
#ущерб
#новости
#дипломат
#антонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США предлагают Киеву оборонительную стратегию, пишут СМИ
WP: США после провала «контрнаступа» предлагают Киеву оборонительную стратегию
27 января 2024, 04:28

Фото: istock / Andrii Atanov

Администрация президента США Джо Байдена пересматривает свою стратегию в отношении Украины после неудачного контрнаступления со стороны украинских сил.
Согласно информации газеты Washington Post, новый план фокусируется не на попытках захвата новых территорий, а на предоставлении Киеву поддержки в противостоянии возможным новым атакам.

Издание отмечает, что администрация стремится помочь Украине отразить возможные новые наступления со стороны России, одновременно направляя усилия на достижение долгосрочной цели укрепления военной и экономической мощи страны.

По информации издания, учитывая опыт неудачного контрнаступления в прошлом году, планируется избежать попыток осуществить крупные наступления на всех фронтах сразу.

Читайте также:

Байден согласился на «самые жесткие реформы» для защиты границы

Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах

В Белгороде объявили ракетную опасность
#страны
#план
#администрация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России задумались о создании межрегионального автокластера
Правительство РФ обсуждает идею создания межрегионального автокластера в России
27 января 2024, 03:59

Фото: iStock/Fahroni

Власти России активно рассматривают идею формирования автомобильного кластера, охватывающего Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калужскую области.
Об этом сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства, как сообщает агентство «Интерфакс».

Решетников отметил, что на данный момент ведется обсуждение данного проекта с участием Минпромторга и региональных властей. Глава ведомства подчеркнул необходимость разрешения вопроса по использованию простаивающих территорий двух автомобильных производств в Санкт-Петербурге.

Читайте также:

Автоэксперт Сажин усомнился в безопасности отечественных авто

Россиянам объяснили отсутствие январского роста цен на автомобили

«АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом весной
#страны
#министр
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали о влиянии конфликта в Техасе на позиции Байдена
В США заявили, что конфликт в Техасе может навредить Байдену
27 января 2024, 03:47

Фото: IStock/kieferpix

Экс-советник в российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден считает, что конфликт между властями Техаса и федеральным правительством США в связи с миграционным кризисом «рано или поздно» найдет свое разрешение, передает РИА Новости.
Тем не менее, он предупредил, что эта ситуация может оказать отрицательное воздействие на политическую позицию американского лидера Джо Байдена в преддверии президентских выборов.

Карден подчеркнул, что, с его точки зрения, эта проблема может негативно сказаться на образе Байдена в преддверии выборов. В то же время он выразил уверенность в том, что рано или поздно ситуация в Техасе приобретет разрешение.

Противостояние между Национальной гвардией Техаса и федеральной пограничной службой продолжается уже несколько дней, в связи с разногласиями по демонтажу заграждений на границе с Мексикой. Местные нацгвардейцы считают, что федеральные власти не оказывают достаточной помощи в решении проблемы нелегальной миграции, поэтому они вынуждены принимать ситуацию в свои руки.

Читайте также:

Байден согласился на «самые жесткие реформы» для защиты границы

Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах

Губернаторы Оклахомы и Флориды пообещали отправить нацгвардию в Техас
#приговор
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После циклона начала работать паромная переправа между Сахалином и материком
27 января 2024, 03:31

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev

Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая материковую часть России с островом Сахалин, вновь начала функционировать. Её работа была приостановлена из-за сильного шторма, бушевавшего в Татарском проливе, да и в других частях Тихого океана.
По сообщению министерства транспорта Сахалинской области, первые паромы прибудут на остров утром и днём 28 января (по местному времени - прим. ред.). На линии Корсаков - Курилы готовится к отплытию грузопассажирское судно «Павел Леонов». Следует отметить, что этот корабль почти официально признан социально значимым, так как он построен на Невском судостроительном заводе специально для сообщения между Курильскими островами и Сахалином.

Ледокол Росморпорта «Капитан Хлебников» в настоящее время обеспечивает проход через льды в акватории порта Ванино Хабаровского края, после чего паромы выйдут к Сахалину. Стоит отметить, что из-за циклона были закрыты не только морские перевозки, но и некоторые дороги внутри самого острова. До сих пор на отдельных трассах Сахалина действуют ограничения для пассажирского транспорта.

Читайте также:

Спасатели помогли ночевавшему в авто несколько ночей жителю Сахалина

Жительница посёлка под Южно-Сахалинском оказалась в снежной западне

Россию атакуют циклоны с трех океанов
#дороги
#перевозки
#судно
#корабль
#ограничения
#циклон
#шторм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф