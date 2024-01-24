Врач Чернышова назвала закаливание полезным методом оздоровления

«Такие процедуры полезны не только для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, но и для борьбы с метеозависимостью, а также для улучшения иммунитета. При регулярных процедурах организм учится не переохлаждаться, сосуды быстро сокращаются на холоде и перестают отдавать тепло. Таким образом, вероятность простуд и уровень снижения иммунитета сокращаются», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.
А вот с осторожностью к подобным процедурам надо относится людям с ишемической болезнью или сердечной недостаточностью. Перед тем, как начать практиковать закаливание, лучше посоветоваться с врачом.
Читайте также:
Врач Болибок: Вакцину от оспы обезьян нет смысла применять массово
Биотехнолог Золотарева: Губки для посуды могут вызывать сепсис
Гастроэнтеролог Феклистова рассказала об опасности детокс-диет для печени