Мурашко: треть болезней у россиян связана с неправильным питанием

Фото: iStock/ Daria Kulkova
Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Международной выставке-форуме "Россия". Его слова передают «Аргументы и факты».
Министр отметил, что медицинские технологии помогают в поддержании здоровья, однако «важно, чтобы сам человек хотел быть здоровым». А это — ведение здорового образа жизни.
Читайте также:
Мурашко рассказал, сколько россиян страдают ожирением
Мурашко: Средняя продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума
Мурашко раскрыл, сколько детей может родить одна женщина
Ювелина Бернст