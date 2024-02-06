Мурашко: Средняя продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Выступая в павильоне Минздрава в рамках тематического Дня здоровья, он сообщил, что средняя продолжительность жизни в нашей стране достигла исторического максимума.
В День здоровья посетители выставки могли ознакомиться с самыми последними достижениями медицинской науки, узнать много нового об отрасли здравоохранения и промышленности, нацеленной на обеспечение качественной медицинской помощи, а также сделать зарядку вместе с фигуристкой, призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы Ириной Слуцкой.
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