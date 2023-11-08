Мурашко заявил, что в новых регионах преобладало сильно устаревшее медоборудование

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
В новых регионах России не было современной инфраструктуры для лечения рака. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента с правительством.
Он отметил, что в медицинских учреждениях преобладало оборудование 1970-х – 1980-х годов выпуска.
Владимир Путин был удивлён и спросил у министра, что делали украинские власти на этих территориях, касаемо сферы медицины. Мурашко заявил, что по направлению онкологии фактически не было сделано ничего. Также отсутствовали программы по раннему выявлению заболевания.
Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Манутров на встрече с президентом и правительством заявил, что в России развивается сфера ядерной медицины, а также планируется открытие новых производств аппаратов КТ, МРТ и УЗИ.
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Владимир Путин был удивлён и спросил у министра, что делали украинские власти на этих территориях, касаемо сферы медицины. Мурашко заявил, что по направлению онкологии фактически не было сделано ничего. Также отсутствовали программы по раннему выявлению заболевания.
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Анастасия Чинкова