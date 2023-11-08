Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам

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Президент России Владимир Путин, на встрече с представителями кабмина РФ, поблагодарил Министерство здравоохранения за серьезное отношение к медикам-онкологам.
«Кстати говоря, я сегодня был в Центре Рогачева, с утра с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, председателем правительства РФ) говорили об этом. Хочу поблагодарить Министерство (здравоохранения РФ) за то, что так по-серьезному относитесь к работе этого учреждения», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
Центр Рогачёва, о котором говорит Путин - это Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. В своём профиле он признан крупнейшей клиникой в Европе.
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