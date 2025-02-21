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Муж-тиран, 12 попыток ЭКО и тайные отношения с молодым любовником: неудачи звезды «Битвы экстрасенсов» Татьяны Лариной

Татьяна Ларина (Фото: ВКонтакте@tatianalarina_official)

Татьяна Ларина (Фото: ВКонтакте@tatianalarina_official)

С первого появления на шоу «Битва экстрасенсов» яркая блондинка привлекла внимание зрителей, что позволило ей легко дойти до финала 15-го сезона. В дальнейшем Татьяна Ларина продолжила заниматься магией и приняла участие в реалити-шоу «Последний герой». Однако в личной жизни ведьмы немало драм. Подробности – в материале «Радио 1».

Татьяна Ларина: жизнь до «Битвы экстрасенсов»


Сумеречная ведьма родилась 21 февраля 1968 года. Перед тем как погрузиться в мир эзотерики, Татьяна пробовала себя в медицине, парикмахерском искусстве и музыке. В молодости она работала певицей, преподавала вокал и даже выпустила альбом, однако её песни не нашли отклика у слушателей. Некоторое время Ларина жила за границей, где работала моделью.

Петербургская ведьма


С ранних лет Татьяна Ларина обладала способностями. По словам экстрасенса, её дар был унаследован от бабушки.

«Я начала говорить людям вещи, которые они не ожидали услышать. Моим родителям это не нравилось, и они пытались запугать меня угрозами психиатрической клиники, чтобы я замолчала», — делилась Татьяна в программе «Человек-невидимка» на ТВ-3.
Жизнь Лариной кардинально изменилась после поездки в Израиль, где она ощутила, что её способности усилились.

«Легенда нашей семьи связана с этой страной, хотя я не иудейка. С детства я знала, что однажды окажусь там. Каждый раз, когда я бываю в Иерусалиме или Тель-Авиве, я чувствую себя как дома», — подчеркивала она.

«Битва экстрасенсов»


Значимым моментом в жизни Татьяны стало её знакомство с Натальей Бантеевой, победительницей девятого сезона «Битвы экстрасенсов». Татьяна обратилась к Наталье с жалобами на постоянные головные боли и ночные кошмары, и она сразу заметила, что перед ней находится сильный медиум. Именно Бантеева посоветовала Татьяне попробовать свои силы в телешоу на ТНТ.

В 15-м сезоне «Битвы экстрасенсов» Татьяна произвела впечатление на зрителей с первого испытания. Медиум призналась, что перед выполнением задания обняла ведущего, чтобы зарядиться его энергией.

В конце первого сезона Татьяна появилась на площадке в инвалидном кресле. Марат Башаров предположил, что травма могла быть следствием действий её конкурентов, но ведьма уверенно заявила, что её защита сильна и не позволяет навести порчу. Ларина уточнила, что она просто сломала ногу и не потеряла своих способностей, поэтому продолжит участие в шоу на равных условиях.

Татьяна утверждала, что, взглянув на человека, может увидеть не только моменты из его жизни, но и тот самый переломный момент, который изменил его судьбу, зная при этом, как исправить ситуацию. Однако ни громкие заявления, ни впечатляющее прохождение испытаний не принесли ей победу.

Татьяна Ларина (Фото: ВКонтакте@tatianalarina_official)

Измены мужа и избиения


Задолго до участия в шоу Татьяна была замужем. О её избраннике известно немного — отношения закончились, хотя в этом союзе родился сын Григорий. На проекте ТНТ Ларина встретила медиума Юлия Миткевича-Далецкого. Их роман развивался стремительно, и в финале телешоу Юлий встал на одно колено и сделал Татьяне предложение, на которое она с радостью согласилась.

Конечно, зрителей интересовала дальнейшая судьба отношений магов. Татьяна решила порадовать своих поклонников, участвуя в проекте ТВ-3 «Дневник экстрасенса», где основной акцент делался на личной жизни медиумов. В результате зрители смогли увидеть, с какими трудностями сталкивались Ларина и Миткевич-Далецкий.

8 июля 2015 года пара официально связала себя узами брака, а уже через два дня Татьяна потеряла свою маму.

«Я знала об этом, но ситуация была такой, что я не могла отменить свадьбу, так как на мне лежало слишком много обязательств», — объясняла Ларина.

В конце 2016 года супруги сообщили о своих планах расширить семью, утверждая, что их будущему ребенку предназначена особая судьба — он станет сильной ведьмой, способной повлиять на будущее всего мира. Однако 12 попыток ЭКО оказались безуспешными: возможно, это было связано как с напряженной атмосферой в доме, где Татьяна часто конфликтовала со свекровью, так и с предназначением малыша.

В дальнейшем стало ясно, что появление общего ребенка вряд ли смогло бы спасти семью. Первые конфликты начались, когда у супругов возникли финансовые трудности: Ларина оказалась единственным кормильцем, в то время как Юлий не работал.

«Он считал, что все мои доходы должны делиться пополам, — призналась экстрасенс в интервью с «СтарХитом». — Однажды он взял 400 тысяч из моего тайника и ничего не сказал. Получается, что он просто украл».

Терпение Татьяны лопнуло, когда она узнала о его изменах. Она собрала вещи, забрала сына и переехала в более скромное жилье. Но это были не единственные проблемы: Ларина также обвинила мужа в домашнем насилии. Он становился агрессивным, срывался и поднимал руку на Татьяну, а наутро вел себя так, словно ничего не произошло. Он даже поднял руку на сына ведьмы, что стало причиной для подачи Татьяной на развод.

Уже весной 2018 года Ларина объявила своим подписчикам о начале нового этапа в жизни и поделилась совместным снимком с Владимиром Каном. Этот боец смешанных единоборств, по словам Татьяны, был значительно моложе её, но разница в возрасте не стала преградой для их отношений. Владимир поддерживал её участие в телепроектах, хотя с трудом согласился отпустить её на остров Палаван для участия в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Тем временем сын Татьяны оставался дома с няней и сильно переживал, что мама будет страдать от голода. Ларина действительно потеряла восемь килограммов, но никаких серьёзных проблем со здоровьем не возникло.

Как Татьяна Ларина живет сейчас


Татьяна продолжает активно выступать на телевидении, проводит приемы. Поклонники не сомневаются в финансовом благополучии популярного экстрасенса, но как обстоят дела с её личной жизнью? Фотографии с Владимиром давно исчезли из её микроблога, что заставило многих предположить, что влюбленные расстались. Однако сама Ларина не делала официальных заявлений по этому поводу.

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#интервью
В Соцфонде объяснили, как купить жилье на материнский капитал
СФР РТ: заключение на покупку жилья за маткапитал можно получить в администрации
22 февраля 2025, 00:16

Фото: iStock/simpson33

Заключение о пригодности жилья для его покупки на средства материнского капитала можно получить в районной администрации после того, как комиссия проведет оценку. Об этом сообщили в отделении Соцфонда по Республике Татарстан, передает «Татар-информ».
После получения заключения владельцу сертификата нужно обратиться в СФР и подать заявление о покупке жилья за счет маткапитала. Такая процедура, отметили в ведомстве, поможет избежать случаев, когда материнский капитал тратится на некачественное или непригодное для жизни жилье.
«С начала запуска программы выдано около 429 тыс. сертификатов, из них более 11,7 тыс. – в проактивном режиме. Более 402,5 тыс. тысяч семей уже распорядились этими средствами. Улучшение жилищных условий стало самым популярным направлением, этим правом воспользовались более 321 тыс. семей», — поделились цифрами в пресс-службе СФР по РТ.
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Стало известно, на что чаще всего тратится материнский капитал

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#социальные выплаты
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В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19
22 февраля 2025, 00:13

Фото: istockphoto/Choreograph

В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, передает «Татар-информ».
По ее информации, за минувшую неделю в регионе зафиксировали 15 827 случаев заражения респираторными инфекциями. Однако она подчеркнула, что такая динамика вполне свойственна сезону и погоде, потому об опасной эпидемиологической напряженности говорить не приходится.
«В последние недели прошлого года доля гриппа составляла два-три процента от общего количества заболевших острыми вирусными респираторными заболеваниями. На прошедшей недели доля составила уже 42 процента. По прежнему преобладает грипп А, но вместе с тем, доля гриппа B также прирастает – зарегистрировано 93 случая этой инфекции», — приводят в издании слова Авдониной.
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#врачи
#грипп
#симптомы
#кт
#орви
#коронавирус
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Стало известно, насколько вырастет объем мошенничества в России
Экономист Балынин: объем мошенничества в России вырастет в 1,5 раза за 2025 год
22 февраля 2025, 00:08

Фото: istockphoto.com/artoleshko

В 2025 году объем финансового мошенничества в России вырастет в 1,5-1,9 раз в сравнении с показателями 2024 года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Игорь Балынин. По его информации, ущерб от действий аферистов в прошлом году превысил 27,5 млрд рублей.
Специалист также привел данные, согласно которым объем афер в России вырос в 1,75 раза с 2023 ​по 2024 годы, и темы роста, по его мнению, будут сохраняться на том же уровне ​и в 2025 году.
«Полагаю, что рост объема операций без добровольного согласия клиентов будет минимум в полтора раза выше данных 2024 года (соответственно рост до 40 млрд рублей), а максимальные значения я бы оценил в 52 млрд рублей», — спрогнозировал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов назвал самые распространенные ненадежные варианты паролей, которые легко могут взломать злоумышленники. Как сообщают «Известия», эксперт указал на пароли с последовательностью цифр от 1 до 9, с простыми словами по типу password и личными данными, такими как дата рождения или свадьбы, номер телефона или автомобиля. При этом Чугунов подчеркнул, что пароль — это первая и одна из наиболее важных линий защиты персональных данных.
«Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, «!» вместо «1» и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», — приводит издание слова спикера.
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Стало известно, какие мужчины больше всего нравятся женщинам в России
Исследование: почти половине россиянок нравятся мужчины в форме
22 февраля 2025, 00:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Почти половине российских женщин нравятся мужчины в форме, так как они ассоциируются с чувствами ответственности, защищенности, дисциплинированности и организованности. К соответствующим выводам пршло исследование Lindaily. Второе место, как отмечается, заняли мужчины в костюме врача, третье — в полицейской форме, четвертое — в экипировке пожарных.
«Почти половина женщин — 49% — приписывают мужчинам в форме такие качества, как ответственность и способность вызывать чувство защищенности. 33% респонденток в большей степени ожидают от мужчин в форме дисциплинированности и организованности. Только 11% опрошенных считают, что форма может вызывать ассоциации с жестокостью и грубостью», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
В то же время сферы с самыми перспективными женихами россиянки назвали в рамках опроса от «Работы.ру». Как отмечает RT, изучивший итоги исследования, топ возглавили айтишники, работники нефтегазовой сферы и финансисты — 60%, 57% и 37% соответственно. Следом идут строители, работники сферы недвижимости, юристы и медработники.
«Замыкают десятку спортсмены (10%), представители ритейла и торговли (9%). По 8% набрали работники производства и агропрома, а также деятели культуры и искусства. Наименьшее число голосов у представителей транспортной и логистической отраслей», — говорится в материале.
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#строители
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Губернатор Вологодской области Филимонов высмеял новости о своей кончине
21 февраля 2025, 22:29

Георгий Филимонов (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Телеграм-канале посмеялся над распространившимися в Сети фейками о своей кончине.
В сгенерированной в нейросети видео о «смерти губернатора» в новостном выпуске якобы гвоорят об экстренной госпитализации Георгия Филимонова с признаками отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Еще отмечалось, что он умер в реанимации. В ролике также упоминается «Новичок». Еще в новостном выпуске показывают якобы работу врачей, которые «всю ночь» боролись за жизнь Георгия Филимонова.

«Точно! Сам видел!», — прокомментировал видео губернатор Вологодской области.

Ранее в Следственном комитете России опровергли сообщения о начале расследования смерти русского писателя Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году.

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#новости
#вологодская область
#георгий филимонов
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