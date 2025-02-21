Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Внук юриста»: Ксения Собчак рассказала о возможной будущей профессии своего сына Платона

«Внук юриста»: Ксения Собчак рассказала о возможной будущей профессии своего сына Платона

Ксения Собчак о сыне Платоне: Главное, чтобы он занимался любимым делом
Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)

Журналистка, телеведущая, блогер и в прошлом скандалистка Ксения Собчак порассуждала о возможной будущей профессии своего восьмилетнего сына Платона. По её мнению, главное, чтобы он занимался в жизни любимым делом.
Об этом она рассказала изданию NEWS.ru после церемонии, посвящённой 25-летию со дня смерти её отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. По словам журналистки, с которыми трудно не согласиться, выбранное дело должно быть любимым, только тогда оно будет приносить радость.

«Ребенку пока 8 лет. Мне кажется, еще рано об этом говорить. Главное, что он учится и что ему это нравится. Моя мечта — чтобы он и в дальнейшей жизни занимался тем, что он любит», — сказала Ксения.

Она также добавила, что также рано предполагать, что Платон станет юристом, как его знаменитый дед. Собчак подчеркнула, что мальчик явно испытывает склонность к точным наукам, очень увлечён математикой и регулярно побеждает на школьных олимпиадах.

Ксения Собчак, ее мать, сенатор Людмила Нарусова, и ее сын Платон в среду участвовали в памятной церемонии, приуроченной к 25-летию кончины Анатолия Собчака, первого мэра Санкт-Петербурга. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин, который возложил цветы к памятнику и побеседовал со вдовой, дочерью и внуком петербургского градоначальника.

«Владимир Владимирович несколько минут поговорил с Платоном. Спрашиваю: "О чём говорили?", а он мне: "Вообще-то это между нами, но в основном про учёбу"», — рассказала Ксения.

Читайте также:

Путин обнял Ксению Собчак на концерте памяти ее отца в Санкт-Петербурге

Владимир Путин обнял 8-летнего сына Ксении Собчак и вместе с ним возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака

«Почти не помню твой голос»: Ксения Собчак 25 лет живёт без главного мужчины своей судьбы
#дело
#владимир путин
#президент
#мать
#ксения собчак
#сын
#мэр
#санкт-петербург
Молодая вдова Градского привела 10-летнего сына в суд после проигрыша в кассации: наследство музыканта разделят заново?
21 февраля 2025, 14:10

Александр Градский (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В Тверском районном суде Москвы продолжаются разбирательства по поводу наследства Александра Градского. Певец оставил после себя многомиллиардное имущество, которое теперь не могут поделить между собой члены его семьи.
В деле появились новые подробности. Выяснилось, что кассация отменила решение, согласно которому вся недвижимость шла в наследство и делилась между родственниками. Теперь её разделение будет вестись иначе и возникает большой вопрос, что же достанется молодой вдове Градского Марине Коташенко.

На последнее заседание женщина пришла с 10-летним сыном, который является ответчиком в деле. Когда заседание завершилось, вдова Градского спешно покинула здание, отказавшись общаться с присутствующими.

Градский после смерти оставил огромное наследство, включающее несколько элитных квартир в центре Москвы, коммерческие помещения, загородные коттеджи и счета в банках.

Незадолго до кончины музыканта Коташенко стала его законной супругой. Отмечалось, что их расписали прямо в квартире, где в последнее время жил наставник шоу «Голос». Многие знакомые семьи удивляются такому решению, поскольку уверяют, что к моменту смерти Градский уже давно не жил с Мариной.

Читайте также:

«Как раненое животное»: страшные дневниковые записи вдовы Градского и признания сиделки о последних днях жизни мэтра

«Она не вдова»: наследники Градского устроили войну за миллионы мэтра — что он прятал под кроватью и в чем винят его жену

Вдову Градского осудили за памятник на его могиле: что мэтр скрывал, запираясь в особняке с молодой женой
#памятник
#женщина
#недвижимость
#семьи
#заседание
#суд
#ребёнок
#наследство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У звезды «Дома-2» Майи Донцовой врачи обнаружили серьезную патологию перед операцией
21 февраля 2025, 14:01

Майя Донцова (Фото: Telegram @mayya_donzz)

Звезда «Дома-2» Майя Донцова пожаловалась, что перед очередной операцией врачи обнаружили у нее серьезную патологию. Ее слова приводит Super.ru.
Оказывается, Донцова планировала собиралась сделать лазерную коррекцию зрения. Девушка уже начала подготовку к операции, но решила сначала обратиться еще в одну клинику, где у нее обнаружили отслоение сетчатки глаза.

«Честно, поражаюсь, как в прошлой клинике это тупо не заметили... Хотя это серьезная проблема», — удивляется Донцова.

Она пояснила, что перед лазерной коррекцией ей было необходимо «лазером припаять сетчатку», а после этого еще и вылечить синдром сухого глаза, который у нее возник из-за длительного ношения контактных линз.

«Первый этап готов. Мне припаяли сетчатку. Теперь через две недели на проверку, и назначаем дату коррекции зрения!» — рассказала Донцова.

Читайте также:

Участница «ДОМа-2» Майя Донцова выходит замуж через полгода после развода с Алексеем Купиным

Курбан Омаров с женой купили роскошный двухэтажный особняк – фото

«Обсасывать не стану»: Ксения Бородина прокомментировала измены в семье Пинчук и Чобаняна
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Дома смех, на ужин паста»: молодая жена Эрнста рассказала, из каких мелочей складывается её женское счастье
21 февраля 2025, 13:55

Константин и Софья Эрнст (фото: Instagram* @sofyapavlovna)

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья раскрыла, из каких мелочей складывается её женское счастье. Оказалось, что 36-летнюю актрису радуют самые простые вещи.
Софья разоткровенничалась с подписчиками в соцсетях. Она рассказала, что вернулась домой и встретила детский смех, простой ужин и мороженое на десерт.

«К детям приехали друзья, дома смех и топот. На ужин сварим пасту, а на десерт уже припасено мороженое. Вот из чего складывается моё счастье сегодня. А! Ещё снег утром!», – написала жена Эрнста.
Недавно Константин Эрнст отпраздновал 64-летие. Софья поздравила супруга и написала лаконично: «Спасибо за счастье быть женой Эрнста».

Супруги вместе уже больше 10 лет. Они воспитывают троих детей.

Читайте также:

«Спасибо за счастье»: молодая жена Эрнста публично обратилась к нему по особому поводу

«Поймет, что я самозванка»: как Софья Эрнст женила на себе директора Первого канала, сама годилась в дочери и родила троих детей

Продюсер Константин Эрнст станет президентом Международного союза КВН

*запрещён в РФ
#снег
#счастье
#мороженое
#супруги
#дома
#квн
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отказывается уезжать из России»: сыновья Кристины Орбакайте разругались из-за политики
21 февраля 2025, 13:41

Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Семью Аллы Пугачёвой разбросало по всему миру. Сама певица живёт на Кипре, её дочь Кристина Орбакайте и старший внук Никита Пресняков – в США. А вот один из членов семьи отказывается покидать Россию.
Младший сын Орбакайте от миллионера Руслана Байсарова Дени Байсаров продолжает работать в Москве и не собирается покидать Родину. Такое решение привело к конфликту между родственниками. Братья Дени и Никита перестали общаться из-за разногласий в политических взглядах.

«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул Россию почти два года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живёт счастливо в Москве. С мамой Кристиной тоже практически не общается», – сообщил знакомый семьи в беседе с изданием POPCAKE.
Он подчеркнул, что теперь Орбакайте приходится проявлять чудеса дипломатии, чтобы выбрать время для встречи с сыновьями по отдельности.

Напомним, что Орбакайте и Байсаров расстались в 2003 году, когда Дени было пять лет. Когда мальчику исполнилось 11, его родители затеяли громкий судебный процесс. Тогда Кристина вышла замуж за американца Михаила Земцова, и Руслан опасался, что она навсегда увезёт сына в Штаты. В итоге бывшие супруги договорились, что Дени останется жить в России.

Читайте также:

Предал семью и зарабатывает на порно: на что пошел Никита Пресняков в США и зачем он пытается продать элитный дом Пугачевой

Вышла замуж по расчету, распродала недвижимость в РФ, не прочь выйти на сцену в белье: тайны Кристины Орбакайте

«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
#сша
#дом
#недвижимость
#родители
#алла пугачёва
#семьи
#супруги
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Будет пожизненно страдать от нарушений»: сын Илона Маска от певицы Граймс серьёзно болен
21 февраля 2025, 13:00

Фото: iStock/kieferpix

Певица Граймс заявила, что у её сына от Илона Маска с необычным именем X Æ A-Xii серьёзное заболевание. Она отметила, что ситуация может усугубиться, если миллиардер не вернёт ей сына и не примет необходимые меры.
Маск в последнее время часто появляется на публике со своим сыном. Недавно вместе с мальчиком он прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом, а до этого брал его на встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Однако Граймс неожиданно заявила о болезни наследника бизнесмена. Она заявила, что будет вынуждена привлечь общественность, если в ближайшее время Маск не отдаст её ребёнка. При этом сам бизнесмен, по её словам, отказывается с ней общаться.

«Я не буду раскрывать никаких подробностей, но Маск не отвечает на мои сообщения. Наш ребёнок будет пожизненно страдать от нарушений, если он как можно скорее мне не ответит», – написала певица в соцсетях.
Ранее Граймс подчеркнула, что уже очень давно не видела сына от Илона Маска на фоне своей судебной тяжбы за опеку.

Читайте также:

Отец Илона Маска заявил, что миллиардер сам виноват в смерти своего первенца

«Ты не президент»: сын Илона Маска велел Трампу заткнуться и убираться из Белого дома

Илон Маск стал отцом в 13-ый раз, но отказывается это признавать: кто мать ребёнка и что она требует от бизнесмена?
#сша
#ребёнок
#президент
#мать
#певица
#бизнесмен
#отец
#болезни
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате