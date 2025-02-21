«Внук юриста»: Ксения Собчак рассказала о возможной будущей профессии своего сына Платона

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)
Журналистка, телеведущая, блогер и в прошлом скандалистка Ксения Собчак порассуждала о возможной будущей профессии своего восьмилетнего сына Платона. По её мнению, главное, чтобы он занимался в жизни любимым делом.
Об этом она рассказала изданию NEWS.ru после церемонии, посвящённой 25-летию со дня смерти её отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. По словам журналистки, с которыми трудно не согласиться, выбранное дело должно быть любимым, только тогда оно будет приносить радость.
Она также добавила, что также рано предполагать, что Платон станет юристом, как его знаменитый дед. Собчак подчеркнула, что мальчик явно испытывает склонность к точным наукам, очень увлечён математикой и регулярно побеждает на школьных олимпиадах.
Ксения Собчак, ее мать, сенатор Людмила Нарусова, и ее сын Платон в среду участвовали в памятной церемонии, приуроченной к 25-летию кончины Анатолия Собчака, первого мэра Санкт-Петербурга. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин, который возложил цветы к памятнику и побеседовал со вдовой, дочерью и внуком петербургского градоначальника.
Читайте также:
Путин обнял Ксению Собчак на концерте памяти ее отца в Санкт-Петербурге
Владимир Путин обнял 8-летнего сына Ксении Собчак и вместе с ним возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака
«Почти не помню твой голос»: Ксения Собчак 25 лет живёт без главного мужчины своей судьбы
«Ребенку пока 8 лет. Мне кажется, еще рано об этом говорить. Главное, что он учится и что ему это нравится. Моя мечта — чтобы он и в дальнейшей жизни занимался тем, что он любит», — сказала Ксения.
Она также добавила, что также рано предполагать, что Платон станет юристом, как его знаменитый дед. Собчак подчеркнула, что мальчик явно испытывает склонность к точным наукам, очень увлечён математикой и регулярно побеждает на школьных олимпиадах.
Ксения Собчак, ее мать, сенатор Людмила Нарусова, и ее сын Платон в среду участвовали в памятной церемонии, приуроченной к 25-летию кончины Анатолия Собчака, первого мэра Санкт-Петербурга. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин, который возложил цветы к памятнику и побеседовал со вдовой, дочерью и внуком петербургского градоначальника.
«Владимир Владимирович несколько минут поговорил с Платоном. Спрашиваю: "О чём говорили?", а он мне: "Вообще-то это между нами, но в основном про учёбу"», — рассказала Ксения.
Читайте также:
Путин обнял Ксению Собчак на концерте памяти ее отца в Санкт-Петербурге
Владимир Путин обнял 8-летнего сына Ксении Собчак и вместе с ним возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака
«Почти не помню твой голос»: Ксения Собчак 25 лет живёт без главного мужчины своей судьбы
Александр Бойцов