«Шоу одного актера»: Мачеха дочери Волочковой раскрыла, как именно пройдет свадьба Ариадны, и ответила на нападки балерины

«Не нужно было рубить с плеча»: Ирина Пинчук не до конца верит в измены мужа и винит себя за слова о разводе

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli) Ирина Пинчук пожалела, что на эмоциях раскрыла подробности скандала с мужем Араем Чобаняном. Сейчас она ждёт доказательства невиновности супруга.



В серии эмоциональных сторис Ирина рассказала, что Арай уже долгое время ей изменяет. Но самым больным стало то, что Чобанян развлекался с другими женщинами, пока она беременная лежала в больнице и на кону была жизнь их малыша.



Также Ирина показала несколько скриншотов переписок мужа с другими женщинами. Компромат стал доступен после того, как аккаунты экс-участника «Дома-2» взломали. После этого Пинчук объявила о разводе.



Однако по прошествии двух дней девушка пришла в себя и призналась, что поспешила с выводами.



«Я вышла на эмоциях, когда выставляла всё ночью. Сейчас считаю нужным также выйти и проговорить один момент. В первую очередь, что нужно было сделать мне, конечно же, не рубить с плеча, вообще ни с кем не обговорив ничего. Просто сразу поддалась эмоциям, вышла в сторис. Этого делать нельзя было», – поделилась Ирина с подписчиками. Теперь девушка ждёт доказательств невиновности мужа. Она отметила, что Арай назвал подделкой скриншоты переписок. В скором времени супруг восстановил аккаунт и Ирина лично зайдёт и посмотрит, имеются ли это переписки и в каком году они велись.



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Слитые интим фото и переписка:



Звезда «Дома-2» Арай Чобанян

На днях бывшая участница «Дома-2» наделала много шума в соцсетях. Ночью 19 февраля она вышла на связь с подписчиками в истерике. На фоне сильного стресса у девушки тряслись руки, она никак не могла уложить ребёнка спать.В серии эмоциональных сторис Ирина рассказала, что Арай уже долгое время ей изменяет. Но самым больным стало то, что Чобанян развлекался с другими женщинами, пока она беременная лежала в больнице и на кону была жизнь их малыша.Также Ирина показала несколько скриншотов переписок мужа с другими женщинами. Компромат стал доступен после того, как аккаунты экс-участника «Дома-2» взломали. После этого Пинчук объявила о разводе.Однако по прошествии двух дней девушка пришла в себя и призналась, что поспешила с выводами.Теперь девушка ждёт доказательств невиновности мужа. Она отметила, что Арай назвал подделкой скриншоты переписок. В скором времени супруг восстановил аккаунт и Ирина лично зайдёт и посмотрит, имеются ли это переписки и в каком году они велись.«Обсасывать не стану»: Ксения Бородина прокомментировала измены в семье Пинчук и Чобаняна Слитые интим фото и переписка: настоящие причины развода звезд «Дома-2» Пинчук и Чобаняна. В чем признался пойманный на измене Арай?Звезда «Дома-2» Арай Чобанян вышел на связь после заявления Ирины Пинчук о разводе Анастасия Чинкова Следите за нашими новостями

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