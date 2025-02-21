«Шоу одного актера»: Мачеха дочери Волочковой раскрыла, как именно пройдет свадьба Ариадны, и ответила на нападки балерины

Елена Николаева (фото: ВКонтакте @elenanikas)
Телеведущая Елена Николаева ответила на нападки Анастасии Волочковой по поводу предстоящей свадьбы ее дочери и рассказала, как именно состоится праздник.
19-летняя Ариадна готовится выйти замуж за своего молодого человека по имени Никита в конце апреля, а свадьбу планируют организовать в Санкт-Петербурге в особняке Мясникова. Торжество обойдется в примерно в 10 млн рублей, оплачивать его будет Волочкова в качестве подарка молодым. Балерина мечтает о царской свадьбе для дочери.
На фоне подготовки к свадьбе девушки разгорелся скандал между ее матерью и мачехой, нынешней женой Игоря Вдовина, которая заявила, что Ариадна не хочет пышного торжества. Волочкова гневно прокомментировала, что женщина вообще не имеет никакого отношения к ее дочери и посоветовала заниматься собственными детьми.
Николаева тем временем не реагирует на упреки Волочковой.
При этом она добавила, что не будет публично спорить с балериной и не станет опускаться до этого уровня.
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На фоне подготовки к свадьбе девушки разгорелся скандал между ее матерью и мачехой, нынешней женой Игоря Вдовина, которая заявила, что Ариадна не хочет пышного торжества. Волочкова гневно прокомментировала, что женщина вообще не имеет никакого отношения к ее дочери и посоветовала заниматься собственными детьми.
Николаева тем временем не реагирует на упреки Волочковой.
«Честно говоря, я не знаю даже, что говорила обо мне Анастасия, я не в курсе ее заявлений и не слежу за ними. Я просто не хочу комментировать это шоу одного актера, оно не очень требует комментариев, вот и все. Я не имею никакого отношения к этой свадьбе, но в любом случае Ариадна выходит замуж, и, конечно, в Москве мы тоже будем отмечать, также будет еще и венчание», — рассказала Николаева в беседе с mk.ru.
При этом она добавила, что не будет публично спорить с балериной и не станет опускаться до этого уровня.
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Элина Позднякова