Мужчина бросил невесту перед свадьбой из-за пола будущего ребенка

Фото: istock / Natalia Kuzina
Китаец бросил невесту из Таиланда перед свадьбой и уехал из страны, когда узнал пол ребенка. Об этом пишет The Thaiger.
36-летняя женщина по имени Нои познакомилась с 42-летним китайцем по рекомендации соседки. Она рассказала, что мужчина неженат и является ее дальним родственником. В апреле молодые люди начали общаться в интернете. В июле, когда мужчина приезжал в Таиланд, они провели вместе неделю.
Позже он сделал девушке предложение руки и сердца. Он также привез свою семью из Китая. Влюбленные решили жить вместе до свадьбы. Мужчина говорил, что хочет детей и ему все равно кто будет — мальчик или девочка. Когда девушка забеременела, мужчина заботился о ней.
Позже девушка узнала, что у нее будет девочка. Она сообщила жениху, но он сказал, что церемонию надо отложить, а потом оборвал с ней все контакты. Нои попросила соседку связаться со сбежавшим женихом, но та отказалась. Тогда тайка поняла, что китаец бросил ее, так как хотел сына
Женщина обратилась к правозащитникам. Тайка хочет добиться, чтобы экс-возлюбленный финансово помогал им. Сотрудники организации занялись ее делом, однако подробностей пока не сообщали.
Читайте также:
Актриса из сериала «Сердце матери» приняла участие в массовой оргии в столичной сауне
В Татарстане ребенок умер от пневмонии, которую мать лечила лекарством от кашля
Алина Юрчак