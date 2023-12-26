В Татарстане ребенок умер от пневмонии, которую мать лечила лекарством от кашля

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В Татарстане 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии, которую ее мать пыталась лечить лекарством от кашля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, инцидент произошел в Альметьевске. Там одна из учениц спецшколы для детей с ограниченными возможностями здоровья заболела. У нее проявлялись признаки простудного заболевания. Однако ребенок пожаловался, что ему тяжело дышать. Тогда 52-летняя мать дала ей лекарство от кашля.
На утро у девочки поднялась температура, тогда женщина вызвала скорую помощь. Врачи экстренно отвезли ребенка в больницу, однако там ее спасти не смогли. Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония.
По данному факту возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Уточняется, что девочка имела синдром Дауна.
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На утро у девочки поднялась температура, тогда женщина вызвала скорую помощь. Врачи экстренно отвезли ребенка в больницу, однако там ее спасти не смогли. Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония.
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Элина Позднякова