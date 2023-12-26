В Татарстане ребенок умер от пневмонии, которую мать лечила лекарством от кашля

В Феодосии проводится эвакуация жителей домов, находящихся у порта, который был атакован ВСУ минувшей ночью. Людей перевозят в пункты временного размещения. Об этом пишет Baza.

Всего эвакуировано 350 человек. Их разместили в ПВР, организованных на базе двух школ. Уточняется, что некоторых домах ударной волной выбило стекла в квартирах и подъездах. Также разрушены витрины в ближайших магазинах. Больше всего пострадал вокзал. Временно изменено расписание поездов и электричек.



Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.



По данным Baza, площадь пожара составила более 1000 метров. Предварительно, в результате вражеской атаки есть пострадавшие, однако официально данную информацию не подтверждали.







Элина Позднякова