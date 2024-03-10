Мужчина надругался над падчерицей, угрожая расправой в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержан мужчина подозреваемый в совершении насилия над своей 15-летней падчерицей. По информации источника РЕН ТВ, матерь девочки обратилась в полицию.
По ее словам, после скандала с сожителем 8 марта, женщина вызвала правоохранителей и написала заявление на следующий день. Она утверждает, что в период с декабря 2023 по март 2024 года мужчина угрожал ее дочери и совершил насилие над ней.
По данному факту возбуждено уголовное дело, и на данный момент рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Отмечается, что мужчина уже привлекал внимание полиции. В 2017 году его арестовывали по обвинению в изнасиловании, а в 2021 году его обвиняли в угрозе убийством, однако оба дела были закрыты из-за примирения сторон.
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Артем Кузьмин