37-летний мигрант надругался над девочкой в квартире на юго-западе Москвы

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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы на юго-западе столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Отмечается, что трагедия произошла в квартире жилого дома на Херсонской улице. Жертвой насильника стала 15-летняя школьница.
Преступником оказался уроженец Таджикистана 1986 года рождения, который был другом семьи девочки. На данный момент его задержали.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Сообщается, что насильнику может грозить тюремное заключение.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник силовых структур Игорь Птицын с 2009 по 2017 год совершил серию изнасилований и убийств, за что Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению.
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Преступником оказался уроженец Таджикистана 1986 года рождения, который был другом семьи девочки. На данный момент его задержали.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник силовых структур Игорь Птицын с 2009 по 2017 год совершил серию изнасилований и убийств, за что Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению.
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Екатерина Коршунова